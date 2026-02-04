Paolo Ciavarro si commuove a Forum: “Non si abbandona una moglie malata, le cure sono lunghe e dolorose”

Paolo Ciavarro si commuove a Forum e lancia un messaggio potente: “Rifarsi una vita è un diritto, ma non si abbandona una moglie malata”. Il ricordo della madre Eleonora Giorgi: cosa è successo in diretta.

Un momento fuori copione, intenso e carico di emozione, quello andato in onda a Forum nella puntata di ieri, 3 febbraio. Paolo Ciavarro si è commosso durante il commento a una storia di tradimento, lasciando per un attimo il ruolo televisivo per parlare da figlio e da padre. Il volto del programma Mediaset ha rotto il silenzio con la voce spezzata, ripensando inevitabilmente alla madre, Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga battaglia contro il tumore.

L'appello di Ciavarro: "Le cure sono difficili, non la lasci solo"

Ciavarro non ha usato giri di parole. Pur riconoscendo il diritto di chiunque di voltare pagina, ha voluto sottolineare il come lo si fa: "Per carità, rifarsi una vita è sacrosanto" – ha esordito – "ma le modalità sono state sbagliate". Poi, rivolgendosi direttamente al protagonista della causa, il pensiero è andato a chi resta a combattere contro il male: "Lei ha anche il dovere di stare vicino alla mamma di suo figlio. Non la abbandoni: le cure sono difficili, le notti sono lunghe e dolorose. Lo faccia per suo figlio". Parole che pesano come macigni, nate dall'esperienza di chi quelle notti lunghe le ha vissute da figlio, restando accanto alla propria madre fino all'ultimo istante.

Il ricordo di Eleonora Giorgi

Il riferimento, seppur non esplicito nel nome, è apparso chiarissimo a tutto il pubblico. Eleonora Giorgi ha affrontato il suo percorso con coraggio, ma non è mai stata sola. Al suo fianco, oltre ai figli, c'è sempre stato Massimo Ciavarro. Nonostante fossero separati da anni, l'ex marito è tornato per sostenerla giorno dopo giorno, diventando un pilastro fondamentale nel momento del dolore. È proprio questo modello di dignità e amore che l'inviato di Forum ha voluto rivendicare in diretta: l'idea che, al di là dei sentimenti che possono finire, resti un dovere umano di assistenza e rispetto, specialmente quando c'è di mezzo un figlio che guarda.