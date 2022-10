Tom Felton: “Ho sempre avuto un amore segreto per Emma Watson” Tom Felton nel suo libro di memorie racconta il sentimento d’amore che da 20 anni lo lega ad Emma Watson. Dalla complicità nata da bambini sul set di Harry Potter ad un amore che non si sarebbe più spento. “Siamo anime gemelle”, conferma l’attrice. “Il nostro rapporto è difficile da spiegare”.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Emma Watson e Tom Felton hanno sempre avuto una connessione speciale, sin dai tempi di Harry Potter. A telecamere spente, i due interpreti di Hermione Granger e Draco Malfoy hanno stretto un legame che è durato negli anni, nonostante non si siano mai frequentati ufficialmente come una coppia. A rivelare i sentimenti che ancora oggi li legano è Felton, oggi 35 anni, che ha scritto un libro di memorie.

I sentimenti di Tom Felton per Emma Watson

Nella sua biografia che uscirà a novembre 2022 in Italia con il titolo Senza la bacchetta. Incanto e maledizione di un’adolescenza da mago, l’attore ha chiarito cos’è successo davvero tra lui ed Emma Watson durante gli anni del set. “Ho sempre avuto un amore segreto per Emma, anche se forse non nel modo che vorrebbero le persone. Questo non vuol dire che non c’è mai stata una scintilla tra di noi. C’è sicuramente stata, solo in momento diversi”, racconta Felton. All’epoca Emma aveva 12 anni, Felton 15. “La mia ragazza dell’epoca capì subito che c’era qualcosa di non detto tra noi. Ricordo di aver usato la solita frase ‘Le voglio bene come ad una sorella’. Ma c’era di più”, spiega. Il loro legame insomma era unico e speciale. “Non credo di essere mai stato innamorato di Emma, ma l’ho amata e ammirata in un modo che non saprei spiegare a nessun altro”.

Com'è iniziato il loro legame sul set di Harry Potter

Nell’introduzione del libro di Felton, c’è anche una breve nota di Emma Watson, che spiega ai lettori com’è andato il primo incontro con il collega. “La nostra relazione non è iniziata bene. Quando ci siamo incontrati la prima volta, ero una lunatica e fastidiosa bambina di 9 anni che lo seguiva come un cucciolo, alla disperata ricerca della sua attenzione”, racconta Watson che conferma la relazione speciale che ha con l’attore. “Come Tom, faccio sempre fatica a spiegare alle persone la natura della nostra connessione. Da più di 20 anni ci amiamo in un modo speciale. È uno degli amori più puri a cui riesco a pensare. Siamo anime gemelle e ci siamo sempre stati uno per l’altra. So che lo faremo sempre”.