Tentata truffa ai danni della madre di Valerio Staffelli, il racconto: “Si sono finti me, l’ho aiutata a fermarli”

Ospite di Dentro la notizia nella puntata del 2 ottobre, Valerio Staffelli ha aiutato la madre Gigliola, a sua volta presente in studio, a smascherare un tentativo di truffa. "Mia mamma mi aveva avvisato che qualcuno, spacciandosi per me con la storia del telefono rotto, era in difficoltà", ha spiegato l'invitato di Striscia la notizia. La donna ha confermato la dinamica: un uomo le ha mandato un messaggio spacciandosi per suo figlio. Lei però non ci è cascata e ha chiesto risposte: "Ho mandato un messaggio a mio figlio sul telefono buono e ho detto ‘Valerio, ma sei tu? Ti è successo qualcosa? E lui ha detto: no mamma, è una truffa"".

Mentre Staffelli pensava a un modo per fermare l'uomo, la signora Gigliola si è finta complice e ha continuato la conversazione. "Davo le indicazioni a mia mamma per riuscire ad acchiappare il truffatore. Speravo venisse a casa sua , così avrebbe trovato le nostre telecamere", ha spiegato.

La mamma di Valerio Staffelli vittima della "truffa dello specchietto"

Non è la prima volta che la signora Gigliola subisce un tentativo di truffa. Come ha raccontato la mamma di Valerio Staffelli, in passato è stata vittima della cosiddetta "truffa dello specchietto": "Questa macchina mi si avvicina, c’è il semaforo rosso, ci fermiamo e lui dice: signora, ci ha rotto lo specchietto. Io ho detto: mi dispiace. Ero appena stata in banca a ritirare mille euro che mi servivano". "Purtroppo tanti anziani sono sempre in buona fede, vogliono essere onesti", ha spiegato l'inviato.