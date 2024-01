Tananai pubblica una foto in sovrappeso ritoccata, è polemica: gli utenti lo accusano di grassofobia Tananai si esibirà in piazza Colombo durante il Festival di Sanremo 2024. Poco dopo l’annuncio di Amadeus, ha pubblicato una sua foto modificata su Instagram in cui si mostra in sovrappeso e scrive: “Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo”. Lo scatto ha scatenato le polemiche, tanto molti utenti lo accusano di “grassofobia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tananai è uno degli artisti che, durante il Festival di Sanremo 2024, si esibirà in Piazza Colombo. Ad annunciarlo Amadeus lo scorso 11 gennaio durante il Tg1. Poco dopo la notizia, il cantante ha pubblicato su Instagram una foto modificata in cui si mostra con qualche chilo in più. Lo scatto- e la didascalia scelta- hanno fatto nascere una polemica: molti utenti lo accusano di "grassofobia" e non hanno apprezzato la sua ironia.

Il post di Tananai che ha scatenato la polemica

"Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus mi stavo rilassando", ha scritto Tananai nel suo ultimo post Instagram. Ad accompagnare la didascalia una sua foto in sovrappeso, modificata al computer. Un'immagine che ha suscitato indignazione tra i follower, i quali hanno accusato il cantante di "grassofobia" e considerato fuori luogo lo scatto in questione. C'è anche chi lo ha visto con ironia e ha sorriso di fronte al post, senza pensare ci fosse nulla di male.

I commenti degli utenti che accusano Tananai

"Dell’ospitata a Sanremo sono molto contenta, del messaggio di questo post no", è uno dei commenti che si legge sotto il post di Tananai. Poi ancora: "Le persone grasse e i corpi non conformi non sono qualcosa da ridicolizzare e non sono qui per farci ridere a crepapelle. Si poteva fare di meglio". E anche: "Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo". "Nel 2024 ancora ridete di patologie, ancora pensate che faccia ridere modificare i propri corpi mentre qualcuno attraverso lo schermo vi può osservare e sentirsi male a causa della vostra grassofobia", si legge anche. C'è poi chi ha provato a sdrammatizzare: "Noto un sacco di commenti nervosi… rilassatevi, non si può scherzare più su nulla!!! Tutti fragili sono diventati…", "Quanto ca**o siete pesanti nei commenti?! GRASSOFOBIA Ma ve ne inventate una al secondo! A me ha fatto ridere".