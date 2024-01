BigMama e la battuta a Tananai per la foto ritoccata: “Che noia chi fa ancora battute grassofobiche” “Mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024. Che noia”, ha scritto BigMama, in gara al Festival di Sanremo 2024. Una frecciatina a Tananai, che di recente è stato accusato di grassofobia per una foto ritoccata in cui appare in sovrappeso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

BigMama ha lanciato una frecciatina a Tananai. Il cantante, che a Sanremo 2024 si esibirà in Piazza Colombo, aveva pubblicato su Instagram un selfie ritoccato in cui appariva in sovrappeso e per il quale è stato accusato di grassofobia. Ora Marianna Mammone, vero nome della cantante in gara al Festival, ha commentato la vicenda.

La frecciatina di BigMama a Tananai

Dopo aver visto la foto pubblicata da Tananai, BigMama ha deciso di dire la sua. La cantante, da sempre contro il body shaming, ha condiviso tra le storie Instagram un suo post dello scorso 7 dicembre, pubblicato poco dopo l'annuncio di Amadeus. Nello scatto in questione, l'artista si mostrava insieme a due ragazzi muscolosi e scriveva: "Tranquilli, mi sto solo allenando per Sanremo". Riprendendo la didascalia e la foto, alla luce delle recenti dichiarazioni di Tananai, ha ora aggiunto (pur senza nominarlo direttamente): "Tranquilli, mi sto allenando anche per reggere il peso di chi fa ancora battute grassofobiche nel 2024. Che noia".

Lo scatto di Tananai che scatenato le polemiche

"Spero di rimettermi in forma per l’ospitata a Sanremo, mannaggia ad Amadeus mi stavo rilassando", ha scritto Tananai nel suo ultimo post Instagram. Ad accompagnare la didascalia una sua foto in sovrappeso, modificata al computer. Un'immagine che ha suscitato indignazione tra i follower, i quali hanno accusato il cantante di "grassofobia" e considerato fuori luogo lo scatto in questione. Tra i commenti, si legge: "Le persone grasse e i corpi non conformi non sono qualcosa da ridicolizzare e non sono qui per farci ridere a crepapelle. Si poteva fare di meglio". E anche: "Fammi capire: se fossi realmente diventato una persona grassa? Vuol dire che non potresti più fare musica, scrivere belle canzoni e andare a Sanremo".