Susanna Messaggio: “Persi mia figlia quando aveva 8 mesi, la sua morte mi ha sconvolto la vita” Susanna Messaggio, per anni volto rassicurante della televisione, racconta la tragedia vissuta quando era ancora giovanissima. La primogenita Alice morì che aveva appena 8 mesi: “Quando morì, mi fermai”.

A cura di Stefania Rocco

Susanna Messaggio con il figlio Jacopo, oggi 18enne

Volto rassicurante della televisione perbene, Susanna Messaggio si è allontanato dal piccolo schermo dopo avere lavorato con i nomi più grandi. Ma non è mai rimasta ferma. A capo di una società che si occupa di salute e benessere, collabora ancora con diverse trasmissioni come autrice e consulente. Oltre a questo, insegna all’università e scrive per numerose riviste. Una vita vissuta con instancabile impegno quella di Susanna. Uno solo, come racconta al Corriere della Sera, fu il momento in cui si sentì costretta a fermarsi: la morte di Alice, la primogenita di appena 8 mesi.

“Quell’evento ha sconvolto la mia vita”, ricorda ancora Susanna, “Alice era una bella bambina all’apparenza sana, ma poi scoprirono un grave problema cardiocircolatorio. Era la mia prima figlia, quando morì mi fermai. Avevo vinto anche un dottorato in Psicopedagogia, ma non me la sentii di continuare”. Ad aiutarla a superare la fase più drammatica della sua vita fu l’arrivo, due anni dopo, della figlia Martina: “Due anni dopo rimasi incinta di Martina, che oggi ha 25 anni, è specializzata in Scienze e Tecnologie agro-alimentari e un giorno mi ha fatto piangere: è tornata a casa e si è scoperta la nuca, dove aveva fatto tatuare la lettera ‘A’ di Alice”. Il terzo figlio, nato dal matrimonio con Giorgio Olivieri, è Jacopo, oggi 18enne: “Jacopo, un metro e novanta, ha studiato in America, fa basket e calcio, è energia purissima. Cerco di stare spesso con i miei figli, anche perché con tutti gli impegni che ha Giorgio bisogna prendere appuntamento”.

Gli esordi in tv: “In Rai per portare una traduzione, così mi notarono”

Susanna cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e dell’arte in generale studiando danza. Dovette abbandonare qualche anno dopo: “Facevo danza classica, ero anche brava. Poi mi crebbe il seno. Rinunciai alla danza, ma il mio fisico venne notato da un fotografo, un vicino di casa. Mi propose di fare la modella, mamma non si fidava, lo ricevette in soggiorno, si fece spiegare bene tutto”. Cominciò così la carriera da modella alla quale ha sempre affiancato gli studi universitari. Fu proprio in virtù del suo impegno che fu notata in Rai:

Ero nella sede Rai di Milano per portare traduzioni dal tedesco con cui mi mantenevo agli studi, quando in ascensore mi vide Anna Tortora, che mi disse “è lei”. Poi arrivò Enzo, suo fratello, che ripeté: “è lei”. Mi dissero che ero perfetta come telefonista a Portobello e mi fecero fare una prova. Io però dissi che c’era un errore, perché ero lì per delle traduzioni. Nessun errore, dissero e così cominciai la carriera al mitico Centralone. Guadagnavo 200mila lire a puntata.

Susanna Messaggio: “Ho tre lauree e numerosi master”

Lo studio è rimasto una costante nella vita di Susanna, anche durante il lungo periodo trascorso da volto della tv. Era Mike Bongiorno a incoraggiarla a studiare: “Ho sempre continuato a studiare. Mike mi diceva ‘Devi prendere 30’. Lui voleva una figlia femmina a tutti i costi, perché aveva avuto tre maschi. Forse un poco sono stata sua figlia. Oggi ho tre lauree: Lingue, Psicopedagogia e Arte, oltre a numerosi master”. E conclude: