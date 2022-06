Supermodel, chi è Nina Marker la modella autistica protagonista del video dei Maneskin Nina Marker è la modella che ruba la misteriosa borsetta rossa nel nell’ultimo video musicale dei Maneskin. Classe 1997, origini danesi, è nota per il suo attivismo sul tema della disabilità. Nel 2017 ha raccontato la sua sindrome di Asperger.

A cura di Giulia Turco

Nina Marker è la modella protagonista dell’ultimo videoclip dei Maneskin, Supermodel. Bellissima e con un caschetto biondo anni Novanta, incarna la più classica delle supermodel di quegli anni, simbolo di perdizione e di una bellezza decadente. “Non ti amerà mai più dei soldi e delle sigarette”, cantano i Maneskin della protagonista.

Chi è la modella Nina Markel con la sindrome di Asperger

Protagonista della Parigi Fashion Week degli ultimi anni, Nina Marker è una modella danese classe 1997. Giovanissima, non solo ha conquistato le passerelle internazionali, ma è diventata portatrice delle persone affette da autismo. La modella infatti nel 2017 ha confessato tramite la sua pagina Instagram di soffrire della sindrome di Asperger, contribuendo a sensibilizzare sul tema e lanciando un messaggio: “Sii gentile. Anche a noi è possibile essere persone di successo e vivere bei momenti”.

Cosa c’è nella borsetta rossa del video di Supermodel

Girato a Londra, il video di Supermodel ha i toni dei classici del cinema di Tarantino e Hitchcock che si associano perfettamente al mood del brano, mentre le immagini raccontano le spericolate disavventure della protagonista che finisce per schiantarsi in un violento incidente. La modella si sveglia con i postumi di una festa, in un ambiente che ricorda il jet set degli anni Novanta. Mentre tutti intorno a lei dormono, si affretta a rubare una borsetta rossa per sgattaiolare poi fuori dalla casa e correre a tutta velocità a bordo di un’auto. “Lo scippo della borsa misteriosa ricorda Marnie o Pulp fiction”, ha raccontato il duo Bedroom Projects che ha girato il video.

Dunque resta un mistero cosa ci fosse dentro la borsetta, ma i fan si sono già scatenati sui social fantasticando sul contenuto. “Questo video è nato dopo aver trascorso una settimana in piscina a Los Angeles con la band che sfogliava le riviste Vogue degli Anni 90 e parlava dei film cult preferiti. Abbiamo cercato di inserire nel video il maggior numero possibile di piccoli riferimenti”.