Stefano De Martino: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita, fu mia madre a chiedermi di andare da lei" Ospite del programma È sempre mezzogiorno, Stefano De Martino ha espresso la sua gratitudine a Maria De Filippi. Aveva ormai deciso di lasciare la danza, poi quel fatidico provino ad Amici.

A cura di Daniela Seclì

Stefano De Martino è stato ospite del programma È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Il conduttore ha parlato dello spettacolo Da Natale a Santo Stefano che andrà in onda martedì 26 dicembre alle ore 21:00 su Rai2. De Martino ha anche parlato di quanto sia stato importante per la sua carriera l'incontro con Maria De Filippi. Quest'ultima potrebbe fare un'incursione durante il suo show.

Le parole di Stefano De Martino su Maria De Filippi

Antonella Clerici ha detto di sapere quanto per Stefano De Martino sia importante Maria De Filippi: "Nella tua vita, una persona che è stata fondamentale, importantissima è Maria De Filippi". Il conduttore le ha dato ragione e ha svelato che fu sua madre a chiedergli di darsi un'ultima chance come ballerino, facendo il provino di Amici:

Se ci sarà anche Maria De Filippi nel mio spettacolo Da Natale a Santo Stefano? Se passa, siamo felicissimi. Secondo te passerà? Sì? Secondo me pure. Lei mi ha cambiato totalmente la vita. Stavo per lasciare la danza, perché tutto quello che provavo a fare prima del provino ad Amici, non andava mai bene. Magari mi prendevano ma c'era sempre un problema. Siccome vengo da una famiglia molto semplice e pragmatica, a un certo punto ho detto: "La vita d'artista non fa per me, mi devo trovare un lavoro serio e quindi lascio la danza". Mia madre, che è una telespettatrice affezionata tua e di Maria e sta sempre davanti alla televisione, mi dice: "Fallo per me, prova ad andare dalla De Filippi e dopo molli". Io non ero convinto.

Quindi ha anticipato che durante lo show parlerà del suo primo provino: "Durante lo spettacolo vi racconto come è andato il provino ad Amici, che non è andato subito bene, però poi con l'intervento della divina provvidenza è cambiato tutto. Se volete sapere nello specifico come è andata, dovete guardare lo spettacolo".

La gratitudine di Stefano De Martino

Stefano De Martino, poi, ha voluto esprimere la sua gratitudine anche a tutti coloro che si sono recati ai suoi spettacoli: "Voglio ringraziare tutte le persone che sono venute già nelle date scorse. Noi facciamo un lavoro meraviglioso dove le persone ci scelgono, però di base sono a casa con il telecomando. Pensare che una persona entra in doccia, si veste, trova parcheggio, paga un biglietto, si siede e sceglie di passare la serata con me è una cosa che io non riesco quasi a restituire. Quell'affetto ogni sera è meraviglioso".