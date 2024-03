Spot dell’acqua minerale con Alessandro Del Piero: di chi è la voce dell’uccellino A chi appartiene la voce dell’uccellino che si posa sulla spalla di Alessandro Del Piero nello spot dell’acqua minerale? È quella di Marcello Cesena, attore e comico, ideatore del personaggio di Jean Claude di Sensualità a Corte. A rivelarlo è lui stesso, ospite di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata 201 di Tintoria, il podcast Daniele Tinti e Stefano Rapone, è stato ospite Marcello Cesena, l'attore e comico, noto ai più per il personaggio di Jean Claude di Sensualità a Corte, l'iconico sketch commentato dalla Gialappa's, ha rivelato un dettaglio inaspettato sulla sua carriera. Per anni, e ancora oggi, ha prestato la sua voce all'uccellino che accompagna Alessandro Del Piero nel famosissimo spot dell'acqua minerale.

Marcello Cesena è la voce dell'uccellino nello spot dell'acqua minerale

Sarà capitato a chiunque si sia trovato a guardare la pubblicità con protagonista l'amatissimo ex calciatore bianco-nero, di chiedersi di chi potesse essere la voce dell'uccellino che va ogni tanto a disturbarlo. Ebbene, dopo anni dalla messa in onda dello spot, il mistero è stato risolto, si tratta di Marcello Cesena, come racconta lui stesso in apertura della puntata. La notizia è emersa a seguito di una domanda semplicissima, posta all'attore da Stefano Rapone, ovvero cosa avesse fatto prima della puntata e da qui la risposta:

Sono andato a portare ad un cliente che produce acqua minerale un film pubblicitario, perché faccio pubblicità, giro pubblicità. C'è un calciatore, c'è un uccellino e io sono la voce dell'uccellino.

L'incredulità di Tinti e Rapone è lampante, i due, quindi chiedono da quanto tempo sia lui a doppiare la mascotte della pubblicità: "Una rivelazione pazzesca" dice ridendo Cesena e poi continua: "Da molti anni, ma visto che sto crescendo e mi sta andando via la voce acuta, l'uccellino sta diventando un trans". Su Alessandro Del Piero, invece dice: "È molto simpatico. Io faccio anche la regia di quei film, non solo la voce, li giro anche tra l'altro".

Come è nato il personaggio di Jean Claude

Non poteva mancare, ovviamente, nel corso della chiacchierata il racconto di come sia nato uno dei suoi personaggi più amati, ovvero Jean Claude. Cesena, quindi, racconta di come abbia maturato l'idea di creare gli sketch:

Ragiono e penso che non sarebbe male creare uno sketch gay, perché vedendo i gay come vengono trattati dalla comicità, a parte due o tre battute orrende, mi rendo conto che è un argomento che non viene mai trattato. Perché mi rendo conto che è un argomento controverso, un qualcosa che come faccio sbaglio, e quindi ho pensato che si potesse provare in questo modo. Lentamente nasce il personaggio di Jean Claude, giovane gay che si innamora di Batman, Diabolik, di gente completamente irraggiungibile, co sta madre che…

Dopo alcune perplessità da parte della Gialappa's dopo aver visto le puntate zero di Sensualità a Corte, Cesena capisce che invece la sua idea aveva fatto centro: "Ero in giro a Genova, pensando a cosa inventarmi finché vedo una madre giovanissima che litiga con questo bambino pestifero di 7 anni, ma sembrava un litigio tra adulti e a un certo punto il bambino dice madree e capisco che aveva beccato".