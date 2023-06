Silvia Salis, moglie di Fausto Brizzi: “Mai creduto alle accuse di molestie contro di lui” Silvia Salis, moglie di Fausto Brizzi in attesa del loro primo figlio, difende il marito dalle accuse di molestie. Accuse cadute quando il Tribunale ha archiviato il caso su richiesta della Procura.

A cura di Stefania Rocco

Vicepresidentessa vicaria del Coni, Silvia Salis difende il marito Fausto Brizzi a distanza di mesi dal momento in cui il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha deciso di archiviare le accuse di molestie avanzate da alcune attrici contro il regista perché “il fatto non sussiste”. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna – che è in attesa di un figlio dal marito – conferma di non avere mai creduto alle accuse sul suo conto. “Grazie a Fausto ho conosciuto persone meravigliose. Come Silvia e Christian De Sica, intelligenti, affettuosi. O Lillo Petrolo e sua moglie Tiziana. E molti altri, perché mio marito è amato da tante persone”, così Silvia introduce l’argomento, confermando che, al di là di quanto accaduto, Brizzi resta benvoluto da amici e colleghi di lavoro.

Silvia Salis: “Fatti già avvenuti quando sono entrata nella vita di Brizzi”

Salis precisa che gli amici di sempre, quelli reali, sarebbero rimasto accanto al regista non avendo creduto alle accuse sul suo conto: “Gli amici veri sì. Anche perché chi conosce bene Fausto non ha mai creduto a una parola di quelle accuse. E nemmeno io”. La donna è entrata nella vita del regista dopo il tumultuoso periodo delle accuse. Fino al 2019, infatti, Brizzi è stato legato alla ex compagna Claudia Zanella. “Quando sono entrata nella sua vita, quei fatti erano già avvenuti, anche se lui era ancora comprensibilmente scosso”, precisa infatti Silvia, “Se avessi dato retta ai pregiudizi e ai pettegolezzi — al di là delle inchieste — oggi non sarei la moglie felice che sono. Ho sempre avuto fiducia in lui e infatti ho avuto ragione”.

Il primo incontro con Fausto Brizzi: “Disse che mi avrebbe sposato”

“Ci siamo conosciuti a una festa della Federazione di Atletica, perché lui praticava sport”, racconta ancora la donna, “Mi vede, parliamo tre minuti, poi lui va dalla persona che ci aveva presentati e dice: ‘Quella donna sarà mia moglie’. Certo, come no, ho pensato io. E l’ho fatto aspettare un mese prima di uscire a cena con lui. Ma il giorno dopo il nostro primo appuntamento, mi manda a casa due biglietti per un concerto di Paolo Conte, in programma sei mesi dopo. Con un biglietto: ‘È il tuo cantautore preferito, puoi andarci con chi vuoi ma io sono sicuro che ci andremo insieme’”. Infine, conclude: