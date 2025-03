video suggerito

Serena Rossi sui terremoti a Napoli: "Ho sentito una botta fortissima, ballava tutto. Una sensazione orrenda" Ospite di Da Noi a Ruota Libera, Serena Rossi ha raccontato come ha vissuto le recenti scosse di terremoto a Napoli, sua città d'origine: "Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. È stata una sensazione orrenda, ti senti impotente di fronte alla potenza della natura".

A cura di Elisabetta Murina

Serena Rossi è stata ospite di Da noi a Ruota Libera, nella puntata in onda domenica 16 marzo. L'attrice ha parlato del legame con la sua città d'origine, Napoli, spiegando come sta vivendo le recenti scosse di terremoto che hanno colpito la zona dei Campi Flegrei. Presto sarà in tour con il suo spettacolo teatrale, dal titolo Serenata a Napoli.

Serena Rossi ricorda il giorno del terremoto a Napoli

"Ero a Napoli quando c'è stata la scossa. Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. Ci siamo abbracciati e dicevamo: ‘Non passa, non passa… quando finisce?'. È stata una sensazione orrenda, ti senti impotente di fronte alla potenza della natura", ha raccontato Serena Rossi a proposito delle scosse di terremoto che di recente si sono verificate a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. In studio, poi, la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto esprimere la sua solidarietà alla popolazione colpita, mandando un "abbraccio affettuoso a tutti gli abitanti dell'area flegrea che stanno attraversando un momento particolarmente difficile".

Nel corso dell'intervista, Serena Rossi ha sottolineato anche il suo stretto legame con la città di Napoli, da cui inizierà proprio il suo tour: "Ce l'ho nel sangue, ha una storia culturale immensa. In famiglia cantiamo tutti". Poi, l'attrice si è commossa vedendo le testimonianze di giovani attrici della scuola artisti di Scampia che riconoscono in lei un esempio di riscatto: "Non riesco nemmeno a parlare, sono lacrime che fanno parte di me".