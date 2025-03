Serena Rossi e l’amore del pubblico: “Allo spettacolo di Stefano De Martino la gente voleva la foto con me”

Serena Rossi si è raccontata in un’intervista: l’amore per Napoli, l’affetto travolgente del pubblico e quando ha compreso che nella sua carriera qualcosa era cambiato.

Serena Rossi ha parlato del suo amore per Napoli e dell'affetto travolgente dei fan in un'intervista. L'attrice ha spiegato di essersi recata allo spettacolo teatrale di Stefano De Martino e si era formata una fila di gente che voleva una foto con lei. Spera che accolgano con lo stesso entusiasmo anche il suo spettacolo.

Serena Rossi ha rilasciato un'intervista a Leggo. L'attrice, reduce dal successo della serie Mina Settembre, ha raccontato di avere capito che qualcosa era cambiato dopo il film su Mia Martini. Interpretare con tanta delicatezza l'artista, le ha permesso di guadagnarsi la stima del pubblico:

Quando ho capito che qualcosa nella carriera era cambiato? Dopo il film su Mia Martini. E quando mi sono resa conto dell'amore delle persone. Sono stata a teatro a vedere Stefano De Martino. Si è formata una fila di persone che volevano una foto con me. Mi sono detta: “Speriamo vengano anche al mio spettacolo” (ride, ndr)

Per il futuro della sua carriera, dunque, sogna che in tanti vadano a vedere il suo spettacolo e soprattutto "che la gente esca da teatro contenta. Un po' scossa, emozionata, commossa".

Napoli è la sua città e Serena Rossi ne parla sempre con affetto. Il primo ricordo che le viene in mente è legato alla sua infanzia: "La piccola villa comunale sul lungomare con i miei genitori e mia sorella nelle macchinine nelle domeniche soleggiate d'inverno". Nei giorni scorsi, ospite del programma Da noi…a ruota libera, ha parlato dei terremoti che stanno affliggendo Napoli:

Ero a Napoli quando c'è stata la scossa. Mi sono svegliata di colpo, una botta fortissima, ballava tutto. Ci siamo abbracciati e dicevamo: "Non passa, non passa… quando finisce?". È stata una sensazione orrenda, ti senti impotente di fronte alla potenza della natura. Ma la mia città non molla mai.