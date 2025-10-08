Serena Grandi: “Operata per un cancro al seno dopo la morte di mia madre. Oggi ho perso 20kg”

Serena Grandi ha ricordato il dolore provato per la morte della madre e la diagnosi di tumore al seno ricevuta non molto tempo dopo: “Sono stata operata al seno sinistro. Dicono che quando viene da quella parte è sintomo di un profondo dolore. Nell’ultimo annetto ho perso 20 kg”.

Serena Grandi è apparsa diversa nello studio de La Volta Buona. L'attrice è "in forma smagliante" come le ha fatto notare Caterina Balivo. È poi lei stessa a raccontare di essere dimagrita di 20 kg nell'ultimo anno e di aver cambiato completamente le sue abitudini alimentari rispetto al passato. La perdita di peso, però, è dovuta anche ad aventi dolorosi che si è trovata ad affrontare negli ultimi anni, dalla morte della madre Marina alla diagnosi (e successiva operazione) di tumore al seno.

Serena Grandi e il racconto della malattia

Ospite de La Volta Buona, nella puntata dell'8 ottobre, Serena Grandi ha raccontato il periodo di profondo dolore vissuto dopo la morte della mamma. "Ero gonfia per via di farmaci e stress", ha spiegato a Caterina Balivo. E ha poi aggiunto di aver ricevuto, nel 2019, la diagnosi di tumore al seno: "Sono stata operata per un tumore al seno sinistro. Si dice che quando viene da quella parte, vicino al cuore, è sintomo di un grande dolore e per me era così".

"Ho perso 20 kg", Serena Grandi racconta come è cambiata la sua vita

Il dolore del lutto e della diagnosi, come lei stessa ha raccontato, l'hanno portata a perdere peso, in particolare a dimagrire di 20kg. L'attrice ha poi spiegato di aver cambiato nell'ultimo anno anche alcuni aspetti della sua alimentazione, in particolare di aver scelto di non mangiare più carne: "Da un annetto sono vegetariana. Non mangio carne rossa né pesce, mangio cose stranissime. Il prosciutto lo mangio, pizze e fritti non li mangio da anni".