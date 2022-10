Selma Blair malata di sclerosi esegue l’ultimo ballo a Dancing With The Stars: “Devo ritirarmi” La sclerosi multipla diagnosticata nel 2018 la costringe a fermarsi: Selma Blair ha eseguito il suo ultimo valzer a Dancing with the stars con il partner Sasha Farber prima di salutare il programma. “Devo curarmi, c’è un trauma osseo e un’infiammazione, potrebbero causare danni estesi”

A cura di Gaia Martino

La puntata di lunedì di Dancing With the Stars, il format americano di Ballando con le stelle, si è conclusa con i saluti di Selma Blair e Sasha Farber. L'attrice 50enne, a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2018, si è ritirata dalla competizione per prendersi cura della sua salute. La coppia si è esibita in un ultimo ballo, un valzer sulle note di "What the World Needs Now", emozionandosi e commuovendo anche il pubblico.

L'ultima serata di Selma Blair a Dancing with the Stars

Selma Blair a causa delle sue condizioni di salute ha lasciato la competizione Dancing with the Stars. Il pubblico ha assistito ad un messaggio pre-registrato nel quale l'attrice 50enne, a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2018, ha spiegato di aver ricevuto i risultati di una risonanza magnetica, "non posso continuare la gara, con una malattia cronica, si devono fare delle considerazioni particolari e il mio corpo è decisamente sotto pressione", le parole riportate da Variety.

"C'è un trauma osseo e un'infiammazione, potrebbero causare danni estesi e ovviamente non voglio". Dopo essersi esibita con il partner Sasha Farber sulle note di "What the world needs now", ha commosso il pubblico.

"Il mio cuore è spezzato"

Intervistata da Variety, Selma Blair ha confessato di essere grata per avere avuto la possibilità di partecipare allo show: "Non pensavo che nella mia vita avrei avuto questa determinazione nel volere veramente fare questo, rischiare l'imbarazzo, senza considerare le mie disabilità o la mia malattia cronica, non ero affatto una ballerina provetta" le sue parole in lacrime.

Vedere che ogni ballerino che ha partecipato a questo show in questa stagione è stato una star di prim'ordine, mi fa capire qualcosa di veramente importante sulla nostra percezione delle persone o di certi show. Questo è oro. Quello che queste celebrità e questi professionisti mettono insieme è una vera passione per l'amore di sé, l'accettazione e per la performance. È un promemoria davvero meraviglioso ed essere abbracciata da queste persone mi ha spezzato il cuore nel modo migliore.

Il partner Sasha Farber ha spiegato che ora dovrà prendersi cura della sua salute: "a causa dei suoi problemi non sente il suo lato sinistro".