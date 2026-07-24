“Sei di Napoli? Mafiosa”, Zeudi Di Palma insultata da un passante durante una live. Lei reagisce: “Ritardato”

Durante una diretta streaming su Twitch, Zeudi Di Palma è stata insultata da un passante che, dopo aver appreso le sue origini partenopee, l’ha definita “mafiosa”. La reazione stizzita dell’ex Miss Italia riporta al centro del dibattito il persistente stigma territoriale verso Napoli.

Un fuoriprogramma e uno stereotipo culturale hanno trasformato una normale diretta streaming su Twitch in un momento di spiacevole per Zeudi Di Palma. L'ex Miss Italia ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi si trovava collegata online quando è stata avvicinata da un uomo, verosimilmente un passante che si è seduto poco distante da lei.

Dopo un breve scambio iniziale per stabilire una conversazione, con la modella che ha chiesto all'interlocutore se parlasse italiano e lo ha invitato a salutare i suoi utenti in diretta, l'uomo le ha domandato quali fossero le sue origini. Alla risposta di Di Palma, che ha orgogliosamente dichiarato di essere napoletana, lo sconosciuto ha replicato bollando la città e la sua cittadina con un secco: "La mafiosa". Un'etichetta offensiva che ha provocato la reazione stizzita di Di Palma, la quale, rivolgendosi irritata ai propri follower prima di interrompere il confronto, ha esclamato: "Io l'ho detto che è un ritardato, mi ha chiamata mafiosa, ma quale mafiosa?".

L'impegno sociale di Zeudi Di Palma

La reazione di Zeudi Di Palma affonda le sue radici in un percorso di vita e professionale da sempre orientato alla presa di distanza da narrazioni criminali ed etichette infamanti. Nata e cresciuta a Scampia, periferia nord di Napoli troppo spesso ingiustamente associata alle dinamiche della criminalità organizzata, l'ex reginetta di bellezza ha costruito la propria identità pubblica sul riscatto sociale e sul contrasto agli stereotipi. Insieme alla madre e ai fratelli, Di Palma è stata tra i fondatori dell'associazione La Sape, una realtà no-profit attiva proprio nel territorio di Scampia con l'obiettivo di offrire un'alternativa ai ragazzi del quartiere, combattere la dispersione scolastica e promuovere attività culturali e di integrazione. Un impegno costante che la giovane ha portato con sé anche sul palco di Salsomaggiore quando, nel febbraio 2022, è stata incoronata Miss Italia, diventando un simbolo di emancipazione per il proprio territorio di provenienza.

Zeudi Di Palma al taglio del nastro della nuova sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel quartiere di Scampia.

La ferma dissociazione da contesti malfamati e la lotta contro i pregiudizi territoriali sono sempre state una cifra distintiva del suo impegno pubblico. Proprio per questo motivo, l'accostamento sommario tra l'origine napoletana e la criminalità, espresso probabilmente con leggerezza dal passante, potrebbe aver toccato un tasto particolarmente sensibile per l'ex Miss. Scatenando così la sua risposta contrariata.

Lo stigma su Napoli: un pregiudizio che resiste

L'episodio capitato all'ex del Grande Fratello non rappresenta un caso isolato, ma svela la persistenza di una forma di razzismo territoriale e pregiudizio sistemico che tende ad associare automaticamente l'identità partenopea alla criminalità organizzata. Un automatismo verbale e concettuale che riduce una comunità e la sua cultura a mero sinonimo di illegalità. Non è la prima volta che personaggi pubblici di origine meridionale o napoletana si trovano a dover fronteggiare etichette di questo tipo durante dirette, trasmissioni o nei contesti più disparati del Paese. Ci basti pensare a casi come Geolier o Sal Da Vinci, ultimo vincitore del Festival di Sanremo. Se in passato, però, la narrazione contro il Mezzogiorno passava per gli insulti negli stadi o le macchiette televisive, i social mostrano oggi quanto siano ancora capillarmente radicati gli stereotipi anti-napoletani, applicati istintivamente anche verso chi non si conosce.