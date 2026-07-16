Sarcina attacca la ex Incorvaia: “Io non vado a raccontare cose dolorose nei salotti, guadagnare così fa shifo”

Francesco Sarcina è tornato a parlare dell’ex compagna Clizia Incorvaia, mesi dopo la sentenza che l’aveva prosciolta dall’accusa di usare la figlia Nina a scopo di lucro. Il frontman de Le Vibrazioni ha lanciato una frecciatina all’influencer: “Non vado nei salotti rosa a raccontare cose dolorose, prendere soldi per questo mi farebbe schifo”.

Francesco Sarcina è tornato a parlare della ex compagna Clizia Incorvaia. Lo scorso dicembre l'influencer era stata prosciolta dall'accusa di usare la figlia Nina sui social a scopo di lucro. A denunciarla era stato lo stesso cantante, frontman de Le Vibrazioni, che ora ha voluto togliersi qualche ‘sassolino dalla scarpa' parlando anche del rapporto con Riccardo Scamarcio. Incorvaia l'avrebbe tradito con lui durante il loro rapporto.

"Preferisco stendere un velo pietoso. Credo nel perdono, ma l'amicizia per me ha un valore importante. Penso basti per capire come stanno le cose", ha spiegato Sarcina al Corriere della Sera a proposito del rapporto con Scamarcio. Secondo il cantante, l'ex compagna l'avrebbe tradito proprio con l'attore, che considerava suo amico, mentre la diretta interessata ha raccontato una versione diversa della storia: "Non era un tradimento, eravamo separati e io ero una donna libera. Ho avuto una persecuzione mediatica, la gente mi dava della prostituta".

Il frontman de Le Vibrazioni è ora concentrato sulla sua musica, anche se non ha rinunciato a lanciare una frecciatina a Incorvaia, ora sposata con Paolo Ciavarro: "Io ho un lavoro che mi piace. Non vado nei salotti ‘rosa' a raccontare cose dolorose. Fomenterei lavoro gratuito per gli altri. Me l'hanno proposto tante volte, ma prendere soldi per questo mi farebbe ancora più schifo". Sarcina non nasconde che gli piacerebbe "sfogarsi", ma che per tutelare i suoi figli preferisce non farlo: "Se intervenissi pubblicamente, alimenterei affermazioni diffamatorie, basse, cattive, molto stupide".

L'ultima volta che Incorvaia parlò di Sarcina risale allo scorso inverno: l'influencer aveva spiegato a Verissimo che i rapporti con l'ex sono "freddi e distaccati", precisando che la relazione non fosse stato un "rapporto sano" e che negli anni aveva sofferto a lungo. "Ci sono stati gesti molto pesanti, come quando mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. Non l'ho denunciato perché non volevo che Nina lo venisse a sapere", aveva spiegato nel salotto di Silvia Toffanin. Incorvaia non confermò le violenze fisiche da parte dell'ex, preferendo non entrare nei dettagli: "Voglio continuare a preservare Nina, ci sono delle cose che è meglio omettere".