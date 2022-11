Sara Carbonero operata in Spagna, l’ex Casillas infuriato con i tabloid che hanno dato la notizia La giornalista Sara Carbonero è stata operata d’urgenza in Spagna per un problema di salute, di cui al momento non si conoscono i dettagli. Immediata la rabbia dell’ex marito Iker Casillas, portiere del Real Madrid e ora in Qatar per commentare i mondiali, per la “corsa alla notizia” dei tabloid spagnoli.

A cura di Elisabetta Murina

Sara Carbonero operata d'urgenza in Spagna dopo un controllo di routine. A riferire la notizia è stato il settimanale spagnolo Lectura, suscitando la rabbia dell'ex marito Iker Casillas, portiere del Real Madrid che ora si trova in Qatar come inviato dei Mondali. La giornalista, 38 anni, era stata operata nel 2019 a causa di un tumore alle ovaie, ma non è chiaro se si tratti dello stesso problema.

Sara Carbonero operata d'urgenza per un problema di salute

Dopo essersi recata alla Clinica Universitaria de Navarra per un controllo medico di routine, la giornalista Sara Carbonero è stata operata d'urgenza. Solo qualche anno fa le era stato diagnosticato un tumore alle ovaie, dal quale era guarita proprio a seguito di un'operazione chirurgica. Questa volta però non è chiaro di cosa si tratti, se di una ricaduta o di qualcosa di diverso scoperto all'ultimo minuto. A dare la notizia è stato il settimanale spagnolo Lectura, che però non è entrato nei dettagli. L'ex marito della giornalista, Casillas, si trova in Qatar per seguire i Mondali i calcio come inviato della televisione TVe, mentre i figli che hanno avuto insieme sono rimasti con la Zia.

La rabbia di Casillas contro i tabloid

Casillas si è scagliato contro i tabloid che hanno resa pubblica la notizia delle condizioni di salute dell'ex moglie. Su Twitter ha accusato i giornalisti di aver fatto una corsa "a dare la notizia anche se si tratta si salute". La fretta di arrivare prima su una notizia mettendo da parte la persone che è coinvolta. Sara Carbonero e Casillas sono stati sposati dal 2016 al 2021, ma la loro relazione è uscita allo scoperto nel 2010: l'ex portiere ha baciato in diretta la giornalista dopo la vittoria delle Furie Rosse al Mondiale in Sudafrica.