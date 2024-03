Sabrina Ferilli risponde alle polemiche per le parole sugli Oscar, la frecciata a Massimo Gramellini L’attrice ha postato sui social uno screenshot scrivendo: “Il caffè domani lo può dedicare al suo collega di testata”. La risposta sembrerebbe essere indirizzata a Massimo Gramellini per le sue parole nella rubrica “Il caffè” sul Corriere della Sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ha fatto molto discutere il commento di Sabrina Ferilli su La zona d'interesse, premiato come miglior film internazionale alla 96edizione degli Oscar. L'attrice, in una storia condivisa sul proprio profilo Instagram, scriveva: "So perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io Capitano. Io tifo Italia, tifo Garrone", frase che aveva fatto scatenare una polemica. La story arrivava poco dopo le parole di Massimo Ceccherini che, ospite nella trasmissione di Francesca Fialdini, aveva detto: "Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei". L'attore aveva poi rettificato, scusandosi per essersi spiegato male. Passati gli Oscar, è stato Massimo Gramellini a fare il punto su queste due affermazioni nella sua rubrica il Caffè sul Corriere della Sera, scatenando la reazione di Sabrina Ferilli che non sembrerebbe aver gradito quanto scritto dal giornalista.

Sabrina Ferilli sui social: "Il caffè lo può dedicare a qualche suo collega"

Sabrina Ferilli ha postato su Instagram uno screenshot di un pezzo di Paolo Mereghetti, scrivendo: "Il caffè domani qualcuno lo può dedicare al suo collega di testata". L'attrice ha evidenziato alcuni passaggi dell'articolo del critico cinematografico: "La zona d'interesse era più furbo che davvero bello, tutto costruito sulla ‘banalità‘" e ancora "E senza quello sguardo morale che invece Garrone aveva cercato con Io capitano".

Le parole di Massimo Gramellini su Sabrina Ferilli

Il commento social di Sabrina Ferilli sembrerebbe essere rivolto a Massimo Gramellini che sul Corriere della Sera – nella sua rubrica Il Caffè – chiedeva cosa pensasse l'attrice sul motivo della vittoria de La zona di interesse. Gramellini ipotizzava "perché parla della Shoah e a Hollywood la lobby ebraica la fa da padrona" aggiungendo poi "Le ho letto nel pensiero? Spero di no, ma i pregiudizi sono così prevedibili".