Rose Hanbury rompe il silenzio dopo essere stata definita "l'amante" del principe William Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ha rotto il silenzio dopo i rumors insistenti che l'avrebbero vista legata da una relazione extraconiugale con il principe William. I suoi avvocati hanno riferito a Business Insider che le voci "sono completamente false".

Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley, ha rotto il silenzio dopo i rumors insistenti che l'avrebbero vista legata da una relazione extraconiugale con il principe William. Madre di tre figli, 40 anni, sposata con David Cholmondeley dal 2009, è stata definita la nuova Camilla mentre le speculazioni sull'assenza pubblica di Kate Middleton infestavano i corridoi di Kensington Palace. Gli avvocati di Lady Hanbury hanno riferito a Business Insider che le voci su una sua relazione con William “sono completamente false”.

Il gossip su Rose Hanbury nei talk americani

Sebbene le voci sul loro flirt risalgano al 2019, il conduttore e comico Stephen Colbert di recente ci è tornato durante una puntata del suo talk show The Late Show: “Il regno è in subbuglio per l’apparente scomparsa di Kate Middleton. Bene, ora, gli investigatori di Internet suppongono che l'assenza di Kate potrebbe essere collegata alla relazione tra suo marito e il futuro re d'Inghilterra William", ha esordito, “Secondo i tabloid dell'epoca, quando Kate lo affrontò a riguardo, lui si mise a ridere dicendo che non c'era niente di vero. È sempre una buona risposta quando tua moglie ti accusa di tradimento”, ha poi concluso.

Federico Gatti aveva confermato la crisi a Fanpage.it

Federico Gatti ha di recente confermato a Fanpage.it che il gossip sui rispettivi tradimenti fossero centrali quanto i problemi di salute a Palazzo. Ha parlato di una profonda crisi coniugale e di una storia con una vecchia fiamma, Rose Handury appunto, che avrebbe ulteriormente inquinato i rapporti tra William e Kate. Coppia che sembrava inossidabile ma che ultimamente non sembra più così vicina, almeno stando alle foto di loro due in macchina, in cui sembrano due estranei, e all'assenza dell'iconico anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti al dito della principessa nella foto ritoccata della scorsa domenica.

La mano senza anello di fidanzamento nella foto incriminata

Pur vero che la foto non fosse la foto originale e che i sospetti sul fatto che al centro dei tre figli non ci fosse fisicamente mamma Kate, bensì un'immagine di lei ripresa dalla rivista Vogue dello scorso anno, hanno preso il sopravvento, amplificando la gravità dei dettagli alterati. Difficile pensare di aver intenzionalmente rimosso un anello dal dito, o quanto meno risulta abbastanza incomprensibile nei termini di una comunicazione internazionale tesa a calmare le acque, ma tant'è che quella mano nuda ha avuto il suo peso quanto il viso photoshoppato. E adesso l'Inghilterra aspetta la prima comunicazione ufficiale che arriverà di sicuro dopo Pasqua.