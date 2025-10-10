spettacolo
video suggerito
video suggerito

Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli: “Grande tristezza al cuore, in Johnny Stecchino è stato esilarante”

Roberto Benigni ricorda Paolo Bonacelli con commozione: “Che bell’attore straordinario”. Il regista ricorda la collaborazione con l’attore, spentosi ieri a 88 anni, in Non ci resta che piangere e Johnny Stecchino.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

La scomparsa di Paolo Bonacelli, avvenuta l'8 ottobre all'ospedale San Filippo Neri di Roma, ha lasciato un vuoto profondo nel cinema italiano. All'indomani della sua scomparsa, a rendergli omaggio c'è Roberto Benigni, che con l'attore ha condiviso momenti indimenticabili sul set in due film che sono due pilastri del cinema italiano.

Il ricordo di Roebrto Benigni

"Che bell'attore era Paolo Bonacelli! Straordinario!" esordisce Benigni nella sua dichiarazione, scegliendo parole che restituiscono l'affetto e la stima per un collega con cui ha costruito alcune delle scene più memorabili della commedia italiana. Il regista toscano richiama subito alla memoria Non ci resta che piangere, il film del 1984 diretto insieme a Massimo Troisi: "Con Massimo Troisi abbiamo vissuto uno dei momenti di allegria più belli di quel gioioso film grazie alla sua presenza e al suo ‘Leonardo'". Bonacelli interpretava infatti Leonardo Da Vinci in quella pellicola diventata cult, portando sullo schermo un personaggio capace di mescolare ironia e delicatezza.

Lo "zio" di Johnny Stecchino, un colpo da maestro

Ma è su Johnny Stecchino che Benigni si sofferma con particolare trasporto. Nel film del 1991, che segnò il trionfo al botteghino e valse a Bonacelli il Ciak d'Oro e il Nastro d'Argento, l'attore interpretava lo zio del protagonista al fianco di Nicoletta Braschi. "Il suo ‘zio' è un colpo da maestro: esilarante, indimenticabile" sottolinea Benigni. "Una gran tristezza al cuore che non ci sia più. Grazie caro Paolo" conclude Benigni, con parole che suonano come un addio personale prima ancora che professionale.

Leggi anche
La vita privata di Paolo Bonacelli: la relazione con Carlotta Barilli, il figlio Leone e la moglie Cecilia Zingaro

La morte di un grande attore

Paolo Bonacelli si è spento all'età di 88 anni, lasciando dietro di sé una carriera che attraversa più di mezzo secolo di storia del cinema italiano. Nato il 28 febbraio 1937 a Civita Castellana, formatosi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, aveva costruito una carriera che spaziava dal teatro al cinema d'autore, dalla commedia popolare ai ruoli più impegnativi e controversi. Nella sua filmografia, anche presenze internazionali come "Fuga di mezzanotte" di Alan Parker e "The American" di Anton Corbijn

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Samuele Cavallo: “Avevo già tentato i casting di Tale e Quale. Mi piacerebbe andare a Sanremo"
"Non pensavo che Tale e Quale fosse così intenso, non ci si ferma mai"
È Samuel Piccirillo nella soap Un posto al sole: "Mi piace pensare che ci sia lo zampino di mio padre"
L'amore per la fidanzata Elisa Angelini e la figlia Isabel
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views