Richard Gere si trasferisce in Spagna, lascia gli Stati Uniti per amore della moglie Alejandra Silva

Richard Gere lascia gli Stati Uniti. Una decisione che arriva a pochi giorni della rielezione di Donald Trump alle presidenziali americane 2024 ma che non rappresenta una forma di protesta nei confronti della seconda ascesa alla Casa Bianca del tycoon. Il divo ha deciso di trasferirsi in Spagna per amore della moglie Alejandra Silva.

Richard Gere: “Per Alejandra sarà meraviglioso stare vicina ai genitori”

Prima di trasferirsi, Gere ha deciso di vendere la sua villa nel Connecticut da 11 milioni di dollari. Quella del divo è una scelta d’amore. “Per Alejandra, sarà meraviglioso essere più vicina alla sua famiglia, ai suoi amici di una vita e alla sua cultura”, aveva dichiarato qualche tempo fa l’attore, “È stata molto generosa nel concedermi sei anni di vita nel mio mondo, quindi è giusto che gliene dia almeno altri sei vivendo nella sua”. Parlando con un magazine spagnolo, inoltre, Bere aveva tessuto le lodi della terra che lo ospiterà prevalentemente nel corso dei prossimi anni: “Amo la Spagna e penso che il vostro stile di vita sia favoloso. Anche la vostra capacità di vivere trasmette gioia e felicità. È un posto bellissimo, il cibo è straordinario e la gente trasuda sensibilità e generosità, oltre a una forte voglia di ridere e divertirsi”. L’attore non vivrà esclusivamente in Spagna: resterà vicino agli Stati Uniti putrendo contare su una splendida casa appena fuori New York. È in America, infatti, che le sue attività professionali sono concentrate.

L’amore tra Richard Gere e Alejandra Silva

Il divo, quest’anno diventato 75enne, ha conosciuto la sua attuale moglie nel 2014 a Positano. Le nozze erano arrivate nel 2018, 4 anni dopo il primo incontro. Insieme hanno avuto due figli: Alexander di 5 anni e James che ne ha 4. Prima di conoscere l’attuale compagna, Gere aveva avuto il primogenito Homer, nato nel 2000 dal legame con la ex compagna Carey Lowell. Alejandra, invece, era già madre di un bambino di 11 anni nato dal suo precedente matrimonio.