Riccardo Scamarcio 20 anni dopo Tre metri sopra il cielo, Moccia: “Se oggi è famoso lo deve a me” Lo scrittore romano ha rilasciato un’intervista parlando di Riccardo Scamarcio e del successo nato dal film per adolescenti del 2003, ammettendo che negli anni si sarebbe aspettato da lui un pizzico in più di riconoscenza per il ruolo di Step: “Non mi ha mai ringraziato”.

A cura di Giulia Turco

Tre Metri Sopra Il Cielo ha segnato un’intera generazione e l’amore di Babi e Step è rimasto nel cuore degli adolescenti del lontano 2004. A breve compirà 20 anni il teen drama che ha lanciato nel mondo del cinema Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders, ma mentre l’attrice britannica da tempo non si dedica più al set, per l’interprete italiano il film sarebbe stato solo l’inizio di una brillante carriera andata oltre i confini nostrani.

Le parole di Federico Moccia su Riccardo Scamarcio

Da Nanni Moretti a Woody Allen e Kenneth Branagh, Scamarcio ha lavorato con fior di registi internazionali e oggi il film per adolescenti tratto dal romanzo di Federico Moccia sembra solo un lontano ricordo. Intervistato da Il Messaggero, lo scrittore romano ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di Scamarcio, ammettendo che negli anni si sarebbe aspettato da lui un pizzico in più di riconoscenza: “Non mi ha mai ringraziato”, ha fatto sapere Moccia. “Si è preoccupato di prendere le distanze da quel personaggio, ma se oggi è una star internazionale che lavora con Al Pacino e Johnny Deep lo deve proprio a Step”, si è sfogato sulle pagine del quotidiano. “Mai dimenticare da dove nasce il successo”.

Babi e Step di Tre Metri Sopra il Cielo oggi

Attore e produttore, dal lontano 2003 Riccardo Scamarcio ha scalato una carriera di successo che lo ha portato su numerosi set italiani e internazionali. Negli ultimi anni, dopo il ruolo in Tre Piani di Nanni Moretti, ha recitato nel recente lavoro di Michele Placido, L’ombra di Caravaggio, e in Assassinio a Venezia, di Kenneth Branagh. Dal punto di vista della sua vita privata, dopo la relazione con Valeria Golino, oggi l’attore è fidanzato con l’attrice Benedetta Porcaroli.

Katy Louise Saunders invece ha centrato la sua attività cinematografica principalmente in Italia salvo poi sospendere la sua attività con il cinema nel 2018. D’altro canto però, l’attrice britannica è felicemente sposata con Song Jonn-ki, famoso attore sud coreano, dal quale proprio di recente ha avuto un figlio.