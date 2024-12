video suggerito

Renzo Arbore e l'amore: "Mariangela Melato straordinaria, Mara Venier era frizzante" Lo showman più grande d'Italia racconta per la prima volta qualcosina sulle sue storie d'amore. Le più grandi di tutte: Mariangela Melato e Mara Venier.

Renzo Arbore, icona dello spettacolo italiano, ha saputo mantenere la sua privacy nonostante una carriera sotto i riflettori. Parlando delle sue relazioni in una lunga intervista a Visto, ha condiviso alcuni dettagli senza mai indulgere nel gossip. Si parla però delle due donne più importanti della sua vita: Mariangela Melato e Mara Venier.

Gli amori più importanti di Renzo Arbore

Gli amori più importanti di Renzo Arbore sono stati appunto Mariangela Melato, con cui lo showman è stato legato fino alla sua morte e Mara Venier, con cui ha avuto una relazione in mezza età:

Ho avuto compagne con personalità molto diverse. Mariangela Melato, ad esempio, aveva un temperamento straordinario, mentre Mara Venier possedeva uno spirito frizzante. Tuttavia, ho sempre vissuto le mie storie lontano dai riflettori, tutelando la mia riservatezza.

Nato a Foggia, Arbore si definisce “radicalmente pugliese”: “Fino ai diciotto anni sono stato cresciuto con il culto dei valori pugliesi e con la mentalità della mia terra. Vivere in provincia mi ha permesso di entrare in contatto con persone di ogni estrazione sociale, dal barbiere all’artigiano, arricchendo profondamente il mio carattere”.

I rimpianti e le perdite

A 87 anni, Arbore non nasconde i rimpianti, legati soprattutto agli amici perduti, come Luciano De Crescenzo e Gianni Boncompagni:

Rimpiango tante cose che non ho fatto insieme a loro. Inoltre, avrei voluto essere più presente a Foggia in certi momenti in cui la mia città aveva bisogno di me. Sul piano personale, forse mi manca una famiglia, ma mi consola l’affetto di mia sorella Sabina e dei miei nipoti.

“La musica è stata la mia grande distrazione”, ammette Arbore, spiegando così la scelta di non sposarsi:

“Ho dato priorità assoluta alla mia passione per lo spettacolo, evitando qualsiasi forma di condizionamento”. Quando non è impegnato, Arbore si dedica alla musica, alla lettura, al cinema e alla televisione, rimanendo sempre vicino al mondo che lo ha reso celebre. E sul futuro? Arbore sorride:

“Da grande, desidero solo fare ordine tra tutte le mie cose”.