video suggerito

Renzo Arbore su Stefano De Martino: “Educato, bello e bravo, ma il mio erede è Fiorello non lui” Renzo Arbore, sebbene ritenga Stefano De Martino un bravo conduttore, non crede che sia il suo erede: “Potenziale erede vedo Fiorello”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano De Martino, in più occasioni, ha parlato della profonda stima che nutre per Renzo Arbore. Spesso, nei suoi programmi, si è ispirato a lui e al suo modo di fare televisione. Così, di tanto in tanto, qualcuno ipotizza che il conduttore di Affari tuoi possa essere l'erede di Arbore. Il diretto interessato, tuttavia, non la pensa così.

Renzo Arbore non vede Stefano De Martino come il suo erede

Renzo Arbore ha partecipato alla puntata di TvTalk trasmessa sabato 11 gennaio. In collegamento con la trasmissione condotta da Mia Ceran, ha risposto alle domande dello studio. Bea gli ha parlato di Stefano De Martino: "Stefano De Martino la cita molto spesso come proprio riferimento e anche Bar Stella ricorda in qualche modo Quelli della notte. Lei cosa pensa di De Martino? Lo vede come un suo potenziale erede?". L'artista, pur apprezzando Stefano De Martino come professionista, ha detto di non vederlo come suo erede.

Cosa ha detto Renzo Arbore sul conduttore di Affari tuoi

Renzo Arbore, alla domanda di Bea, ha replicato che probabilmente un suo erede potrebbe essere Fiorello più che Stefano De Martino: "Potenziale erede vedo Fiorello. Stefano è certamente molto bravo, ha un atteggiamento molto sicuro e gentile con il pubblico. È educato, un bel ragazzo. Certo, vedere i pacchi per me è una consolazione, perché vedo un conduttore con le carte in regola. Siamo amici, ci siamo sentiti, lui ha ascoltato i miei consigli". Lapidario Riccardo Bocca, che era presente in studio: "Traduco, ha risposto di no". E, in effetti, Renzo Arbore gli ha dato ragione: "No, eredi non ne vedo. Ragazzi, io sono un po' scombinato". Quindi ha concluso citando un altro artista che ritiene simile a lui: "Forse c'è da aspettarselo da Elio e le storie tese", si rivede dunque in quegli artisti che sono capaci di sorprendere.