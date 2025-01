video suggerito

Renzo Arbore e Gegè Telesforo con "Come ridevamo", dal 9 gennaio un'enciclopedia della risata su Rai2 In onda dal 9 gennaio "Come ridevamo", un nuovo spazio in cui Arbore e Telesforo pescano nella storia della risata in Tv in Italia attraverso preziose pillole.

A cura di Andrea Parrella

Renzo Arbore continua a rendere omaggio alla storia della Tv, pescando negli archivi remoti della comicità italiana passata sul piccolo schermo. A partire da giovedì 9 gennaio, in seconda serata su Rai2, andrà in onda "Come ridevamo", nuovo progetto condotto da Arbore e da Gegè Telesforo, ideato insieme ad Ugo Porcelli, che in un tipico stile confidenzial- arborigeno ripercorre la storia della risata in Tv in Italia attraverso preziose pillole, tra cui alcune con protagonista lo stesso Arbore, in compagnia di alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, da Verdone a Benigni, fino a Gigi Proietti.

Venti appuntamenti durante i quali gli spettatori potranno immergersi in una vera e propria Enciclopedia della comicità televisiva del secondo Novecento, con una selezione del meglio degli sketch e delle canzoni comiche dell’archivio Rai, per un totale di 120 scenette che hanno segnate la storia del piccolo schermo. “Come Ridevamo è un’antologia di risate, risatine, sorrisi e ridacchiamenti. Risate del passato, che valgono ancora nel presente e probabilmente nel futuro”, spiega Arbore alla vigilia della messa in onda.

Il programma, che renderà omaggio ai più grandi comici italiani, partirà con la prima delle 20 puntate da nomi come Aldo Fabrizi, il Trio Solenghi-Marchesini-Lopez, Gigi Proietti, Adriano Celentano, Roberto Benigni, Roberto Benigni e Carlo Verdone. Ogni puntata sarà arricchita da racconti, aneddoti e retroscena inediti, svelati con il tocco personale e ironico di Arbore e Telesforo, che accompagneranno il pubblico in una riflessione, leggera ma profonda sull’importanza della leggerezza nella vita quotidiana. Un tratto distintivo del programma, pensato non solo in chiave amarcord ma anche per le nuove generazioni, è la riproposizione integrale degli sketch, così come furono trasmessi originariamente, offrendo agli appassionati l’opportunità di confrontare la comicità di ieri con quella di oggi.