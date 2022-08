Renato Pozzetto sta meglio dopo il ricovero in ospedale: “Grazie a tutti per il pensiero” Dopo essere stato ricoverato nel weekend di Ferragosto per un malore, Renato Pozzetto fa sapere di stare meglio e ringrazia tutti coloro che gli hanno mandato messaggi d’affetto. La bella notizia tramite una storia pubblicata sul profilo Instagram del suo ristorante sul Lago Maggiore, Locanda Pozzetto.

A cura di Elisabetta Murina

Renato Pozzetto ora sta meglio. Dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese lo scorso 12 agosto, l'attore ha fatto sapere ai fan che le sue condizioni di salute sono migliorate.

Come sta Renato Pozzetto dopo il ricovero

Tramite una storia pubblicata sull'account Instagram della Locanda Pozzetto, il suo locale su Lago Maggiore, Renato Pozzetto ha fatto sapere di star meglio e ha voluto ringraziare tutti coloro che in questi giorni gli hanno mandato messaggi d'affetto. "Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taac", ha scritto usando il lago come sfondo.

Ferragosto in ospedale per Renato Pozzetto

Lo scorso 12 agosto l'attore, 82 anni, è stato ricoverato presso l'ospedale di Circolo di Varese. A riportare la notizia era stato il sito Varese News, spiegando che Pozzetto era stato colpito da un malore e si trovava nel reparto di medicina generale della struttura. Pare che lo stesso tipo di problema lo avesse colpito due anni fa, costringendolo ad alcuni giorni di degenza all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, tanto che nel giro di poco tempo è stato dimesso e ora ha fatto sapere di stare meglio.

La carriera di Renato Pozzetto

Nel corso della sua carriera, Pozzetto è stato lo storico compagno di Cochi Ponzoni e ha recitato in più di 90 film, ricevendo diversi riconoscimenti importanti per le sue interpretazioni, come una candidatura come Miglior Attore ai David di Donatello. Si è sempre approcciato ai suoi progetti con uno spirito modesto e dimesso e, in una recente intervista concessa a Fanpage.it, aveva parlato del suo rapporto con la nostalgia e il passato: "A 80 anni, se hai vissuto, la nostalgia è un fatto naturale, ma non ho nostalgia del mio lavoro. Ce l'ho per mia moglie, alcune storie personali, no di certo per il cinema".