Quattro adolescenti arrestati con l’accusa di avere svaligiato la villa di Brad Pitt: “Gang che deruba attori e atleti”

Quattro ragazzi di età compresa tra i sedici e i diciotto anni sono stati arrestati. Sono sospettati di avere svaligiato la villa di Brad Pitt a Los Angeles. Il capo della polizia ha fatto sapere: “Sono legati a una gang criminale che sta commettendo furti con scasso nelle case di attori e atleti professionisti”.

Lo scorso giugno, la villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata dai ladri. In queste ore, quattro adolescenti sono stati arrestati perché sospettati di aver commesso il reato di furto con scasso. E secondo quanto sostiene Jim McDonnell, capo della polizia di Los Angeles, quello di Brad Pitt non sarebbe affatto un caso isolato. I giovani arrestati farebbero parte di una banda che avrebbe messo a segno una serie di furti nelle abitazioni di altre star di Hollywood.

Chi sono gli adolescenti accusati di avere svaligiato la villa di Brad Pitt

La polizia di Los Angeles non ha diffuso i nomi dei quattro adolescenti arrestati. Tuttavia, ha comunicato alla stampa alcune loro generalità. Secondo quanto riporta la BBC, si tratterebbe di quattro giovani: un sedicenne, un diciassettenne e due diciottenni. Gli agenti hanno perquisito le loro abitazioni e hanno ritrovato alcuni degli oggetti che erano stati trafugati. McDonell ha fatto sapere che l'indagine ha avuto inizio proprio da un furto con scasso avvenuto il 25 giugno nel quartiere Los Feliz, che è il luogo in cui è situata l'abitazione di Brad Pitt. Il capo della polizia di Los Angeles ha spiegato:

I sospettati sono legati a una gang criminale che sta commettendo furti con scasso nelle case di vari residenti di alto profilo in tutta la città. Alcuni dei furti includono case di attori e atleti professionisti.

In effetti, negli ultimi tempi tra le ville visitate dai ladri c'erano anche quelle di Nicole Kidman e Keith Urban e del calciatore francese Olivier Giroud.

La dinamica del furto nella villa di Brad Pitt

The Guardian riporta la dinamica del furto con scasso nella villa di Brad Pitt. Secondo quanto sostiene il capo della Polizia di Los Angeles, i ladri che si sono introdotti nella villa dell'attore sarebbero tre. Dopo avere scavalcato la recinzione, sarebbero riusciti a entrare in casa mandando in frantumi il vetro di una finestra. Dopo avere saccheggiato l'abitazione, sono fuggiti. Brad Pitt non era in casa perché impegnato nel tour promozionale del suo nuovo film, intitolato F1.