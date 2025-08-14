Il video di Leonardo DiCaprio fermato a un posto di blocco, gli agenti non lo riconoscono e gli chiedono i documenti

Leonardo DiCaprio era a Ibiza per partecipare alla festa di Aaron Piper. L’attore è stato fermato dalla Guadia Civil, che gli ha chiesto i documenti per identificarlo.

Leonardo DiCaprio si trovava a Ibiza per partecipare a una festa organizzata dall'attore e cantante Aaron Piper in occasione del lancio del suo nuovo brano. Poco prima che arrivasse al party, il cinquantenne è stato fermato dalla Guadia Civil, che gli ha chiesto i documenti per identificarlo. Non sarebbe stato riconosciuto. Ma andiamo con ordine.

Perché Leonardo DiCaprio è stato fermato dalla Guardia Civil

In un video esclusivo pubblicato dal Daily Mail, si nota Leonardo DiCaprio fermo a un posto di blocco della Guardia Civil. L'attore si stava recando a una festa esclusiva organizzata da Aaron Piper e ricca di volti noti da Kendall Jenner a Ester Exposito. Era in compagnia di alcuni amici e della fidanzata Vittoria Ceretti, quando è stato fermato a un posto di blocco. Gli agenti, che secondo quanto riporta Marca stavano facendo un controllo in zona per assicurarsi che la festa fosse autorizzata, non lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto i documenti.

Cosa è successo alla festa di Aaron Piper a Ibiza

Secondo alcuni testimoni, si sarebbe creato un certo caos nei pressi della villa scelta per il party di Aaron Piper. I tantissimi invitati avrebbero parcheggiato le loro auto nelle vicinanze, in modo disordinato. Così, la Guardia Civil avrebbe ritenuto opportuno intervenire, mettendo un posto di blocco all'ingresso del party e chiedendo i documenti per verificare che le persone che tentavano di introdursi alla festa fossero realmente invitate. Un modo per gestire il numero elevato di presenti e permettere di restare solo a chi aveva ricevuto l'invito. Tra le persone fermate anche Leonardo DiCaprio, che – come è giusto che sia – ha consegnato i documenti alla Guardia Civil e ha atteso pazientemente che venissero fatti tutti i controlli necessari. Infine, ha avuto modo di accedere alla festa.