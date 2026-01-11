Pupo: “Ho lavorato con Signorini ha atteggiamenti discutibili, ma nulla a che vedere con quello che dicono”

La vicenda di Alfonso Signorini, indagato dalla Procura di Milano, dopo la denuncia di Antonio Medugno, a seguito delle dichiarazioni emerse nel format Falsissimo di Fabrizio Corona, è diventata uno degli argomenti di maggior discussione. A dire la sua in merito, avendoci lavorato per ben due anni fianco a fianco, è stato Enzo Ghinazzi.

Pupo commenta il caso Alfonso Signorini

Il cantante è stato opinionista per ben due edizioni del Grande Fratello Vip e sulle pagine del Resto del Carlino ha condiviso una sua personale opinioni in merito a quanto emerso nei confronti del conduttore, mettendo in evidenza luci e ombre del personaggio:

Sono stato a stretto contatto con Alfonso Signorini per due intense stagioni del Grande Fratello Vip. Erano le edizioni del Covid. Credo di conoscerlo abbastanza bene. Sicuramente ci sono in lui, come in quasi tutti noi che facciamo questo mestiere, atteggiamenti che possono essere discutibili e magari anche borderline ma, secondo me, nulla a che fare con tutto quello che gli stanno gettando addosso.

Pupo, però, fa notare come sarebbe riduttivo considerare Signorini solamente come colui che conduce il programma, sottolineando che non è solo nella gestione del reality: "Non dobbiamo dimenticare che è il deus ex machina del programma non è solo il conduttore. Dietro di lui ci sono società e addetti ai lavori di primissimo livello. Mediaset, Endemol, i capi progetto e gli autori che, fra l’altro, io conosco benissimo e, su molti dei quali, metterei la mano sul fuoco". Secondo il cantante, alla fine, la vicenda non avrà un seguito e si sarà sollevato un polverone mediatico che non avrà avuto altro esito che quello di rendere ancor più complicato il lavoro nel mondo dello spettacolo: