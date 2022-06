Problemi di salute per Giancarlo Magalli: “Sono stato male per un’infezione” Giancarlo Magalli è stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione. Il problema sarebbe attualmente rientrato e il conduttore è pronto per partire con le sue figlie.

A cura di Ilaria Costabile

Giancarlo Magalli ha raccontato in un'intervista a NuovoTv di aver avuto dei problemi di salute. Il conduttore, che abbiamo visto da poco in una delle fiction più note della tv italiana, ovvero Don Matteo, dove si è cimentato in veste d'attore, ha rivelato di aver trascorso alcuni giorni in ospedale. Fortunatamente la situazione sarebbe rientrata e adesso sarebbe pronto per godersi un po' di relax in vista delle vacanze estive che, con molta probabilità, passerà lontano dall'Italia.

Le condizioni di salute di Giancarlo Magalli

Pur non avendo rivelato i dettagli, il conduttore ha rivelato alla testata di non essere stato bene, tanto da recarsi in ospedale per sottoporsi a degli accertamenti, a seguito dei quali è stato ricoverato per curare un'infezione. Solamente pochi giorni sono serviti a far rientrare il problema, e infatti Magalli ha confermato di stare bene e di non aver avuto ripercussioni una volta rientrato a casa. Anzi, a quanto pare, si sarebbe messo all'opera scrivendo già tre quiz che avrebbe anche già proposto alla Rai, da cui starebbe aspettando una risposta. Intanto sarebbe in procinto di partire per New York, insieme alle figlie Manuela e Michela.

Il futuro di Giancarlo Magalli in tv

Giancarlo Magalli è un volto storico della tv e, infatti, sia come autore che come conduttore la sua impronta è sempre stata riconoscibile. L'ultimo programma affidatogli dalla Rai è stato "Una parola di troppo" un quiz che, però, è andato in onda solamente per poche puntate. Dopo più di vent'anni alla conduzione de "I Fatti Vostri", il timone della trasmissione di Michele Guardì è stato affidato ad una nuova coppia di conduttori, ovvero Salvo Sottile e Anna Falchi, una scelta che il 74enne dice di aver preso di concerto con l'autore del noto contenitore tv, al quale ha confermato la sua decisione di allontanarsi dallo show mattutino di Rai2. In attesa di capire se ci sarà un programma a lui affidato, Magalli si è poi lasciato coinvolgere in trasmissioni come "Il Cantante Mascherato" durante la quale ha dato ampio spazio al divertimento.