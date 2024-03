Pio e Amedeo “professori per un giorno” all’Università Lum, parleranno di fuga dei cervelli, Sud e successo Pio D’Antini e Amedeo Grieco ospiti alla prima edizione di Università svelate, la Giornata nazionale dell’università. Dialogheranno con il rettore Antonello Garzoni e incontreranno gli studenti nell’Aula Magna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

I comici Pio e Amedeo saranno "professori per un giorno" all'Università Lum, Libera Università Mediterranea "Giuseppe Degennaro". Tra i vari argomenti, parleranno anche della fuga dei cervelli e di quanto sia importante fermare questa tendenza per consentire la crescita del Mezzogiorno. L'incontro con gli studenti si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 10:30.

Pio e Amedeo il 20 marzo ospiti della prima edizione di Università svelate

La prima edizione di Università svelate si terrà mercoledì 20 marzo. Nella Giornata nazionale dell'università promossa dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e patrocinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, alle ore 10:30, i comici Pio e Amedeo – all'anagrafe Pio D'Antini e Amedeo Grieco – saranno professori per un giorno all'Università Lum. Nel corso di un dialogo con il rettore Antonello Garzoni, ripercorreranno le tappe più significative del loro percorso professionale e racconteranno come sono arrivati al successo, poi si confronteranno con gli studenti per una riflessione sull'importanza di interrompere la fuga dei cervelli per permettere al Mezzogiorno di crescere.

Il piano B di Pio e Amedeo in caso di fallimento

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso anno, Pio D'Antini e Amedeo Grieco raccontarono il loro piano B in caso di fallimento. I due comici precisarono che l'ipotesi di partecipare a un reality era da escludere. Se un giorno si dovessero vedere costretti a rinunciare al loro lavoro, aprirebbero una pizzeria:

Ci stiamo preparando al fallimento, ma preferiamo aprire una pizzeria, è più dignitoso fare un lavoro umile che andare in un reality.

In quell'occasione chiarirono anche che per loro, che al governo ci sia la destra o la sinistra, poco cambia: "Chi fa comicità non deve essere vittima della politica, bisogna sparare a destra e a sinistra. Come dice Ricky Gervais si può scherzare su tutto, anche sulle cose serie, sulle malattie, perché uno scherzo non cambia il corso degli eventi".