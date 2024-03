Luis Sal si difende: “Non sono un evasore, ho sempre dichiarato tutto. Se mi vedete per strada, non menatemi” Dopo la notizia dei controlli della Guardia di Finanza su alcuni influencer per redditi non dichiarati, Luis Sal si difende. Su Instagram la sua versione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La Guardia di Finanza ha compiuto degli accertamenti sui redditi percepiti e quelli dichiarati da alcuni influencer, recuperando 11 milioni di euro che non era stati dichiarati al fisco. Tra i nomi finiti al centro dell'operazione anche quello di Luis Sal, YouTuber che fino a diversi mesi fa era alla conduzione del podcast Muschio Selvaggio insieme a Fedez. In queste ore, Luis Sal si è difeso e in una storia su Instagram ha chiarito: "Non sono un evasore".

Luis Sal rompe il silenzio sulla notizia degli influencer evasori

Luis Sal ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha chiarito la sua posizione circa i controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza: "Una brevissima storia di chiarimento. Non sono un evasore: ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito". E ha continuato dicendo di essersi avvalso della collaborazione di professionisti, proprio per essere certo di non fare errori:

È in corso una indagine: sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve, da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto "Luis Sal evasore", "influencer che non pagano le tasse"…è un po' antipatico. Anche io, se mi vedessi per strada in questo momento, mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego di non menarmi.

La Guardia di Finanza avrebbe chiesto 2 milioni di euro a Luis Sal

La Guardia Di Finanza ha eseguito dei controlli su alcuni influencer per redditi non dichiarati. L'operazione ha portato al recupero di 11 milioni di euro. Negli accertamenti anche le collaborazioni degli influencer con le aziende, i post sui social e i contenuti pubblicati su piattaforme per adulti. Così, la Guardia di Finanza ha potuto verificare i redditi percepiti e quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi, intervenendo dove ritrovava delle incongruenze. Secondo quanto riporta Ansa, la Guardia di Finanza avrebbe chiesto 2 milioni di euro a Luis Sal e 7 milioni di euro a Gianluca Vacchi.