Pinuccio: “Sono diventato un comico grazie a Berlusconi, uno che sa accettare la satira” Il video che lo ha reso famoso è quello della telefonata a Silvio Berlusconi e oggi Pinuccio si racconta: “È uno che sa accettare la satira”.

Alessio Giannone si racconta a La Repubblica, ma voi forse lo conoscete con il nome di "Pinuccio". "Pinuccio, sono" risponde così alle chiamate di Striscia la notizia, e prima ancora in quei video che lo hanno reso virale e famoso. Il primo video fu proprio la telefonata a Silvio Berlusconi dopo lo scandalo delle intercettazioni di Gianpiero Tarantini, l'uomo condannato per le donne portate nella villa dell'ex Cavaliere. E forse questo l'aspetto più interessante dell'intervista, quando cioè Pinuccio fa notare che Silvio Berlusconi è "un uomo che sa accettare gli attacchi della satira". Per fortuna, il giornalista di Repubblica Gianni Messa glielo fa notare: "Daniele Luttazzi, e non è l'unico, la pensa diversamente".

L'intervista a Pinuccio

Ma la genesi di Pinuccio resta comunque legata a Silvio Berlusconi e, non è il primo caso, proprio in seno alla più popolare trasmissione satirica di Mediaset, Alessio Giannone ha conosciuto successo e riconoscimenti:

La chiamata arrivò da un numero anonimo e una signora si presentò come la segretaria di Ricci. Ero convinto che fosse uno scherzo del mio amico Raffaele, che sapeva della mia candidatura a Striscia, urlai "non rompere le palle!" e chiusi bruscamente la chiamata. Poi mi arrivò un'altra telefonata, stavolta in chiaro con il prefisso 02, e capii che non era uno scherzo.

"Quando è diventato Pinuccio?" chiede Gianni Messa e Pinuccio "risponde": "Tredici anni fa, il giorno del compleanno di Silvio Berlusconi. I giornali pubblicarono le prime intercettazioni di Gianpi Tarantini e io mi inventai la finta telefonata di Pinuccio, che sarebbe diventata poi uno dei miei marchi di fabbrica…". Non lo ha mai conosciuto, ma ha conosciuto Piersilvio: