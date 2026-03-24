Paura per Micol Olivieri, il figlio Samuel quasi investito davanti casa: “Mi si è gelato il sangue”

Un normale pomeriggio ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per Micol Olivieri. Nota al grande pubblico per il ruolo di Alice ne I Cesaroni e oggi influencer, ha condiviso con i suoi follower un episodio che l'ha lasciata scossa. Il protagonista, suo malgrado, è il figlio più piccolo, Samuel, che ha rischiato di essere travolto da un’auto proprio a pochi metri dal portone di casa.

Il racconto dell'incidente sfiorato

Secondo quanto ricostruito da Micol Olivieri nelle sue storie Instagram, l'episodio è avvenuto mentre la famiglia si stava organizzando per una breve uscita. Samuel, a casa da scuola per la pausa elettorale dei referendum, si stava preparando per andare al parco con un amico: "Eravamo fuori casa, stavo lasciando la macchina a mio marito così lo portava", ha spiegato l'attrice. Nonostante la presenza dei genitori e le rigide regole impartite ai figli sull'attraversamento stradale, il pericolo è arrivato all'improvviso sotto forma di una Smart che procedeva a velocità elevata: “Io ho visto l'auto che arrivava, Samuel stava per attraversare e questo gli ha fatto il pelo. Mi si è gelato il sangue”.

L'appello sulla sicurezza stradale

L'amarezza di Micol Olivieri non riguarda solo lo spavento personale, ma la condotta di guida in contesti residenziali dove la prudenza dovrebbe essere massima. L'influencer ha puntato il dito contro l'abitudine di molti automobilisti di sfrecciare tra le abitazioni senza curarsi della possibile presenza di pedoni o bambini: "Loro sanno di non dover attraversare da soli, ma questa volta eravamo tutti insieme in strada, eravamo davanti casa", ha ribadito, per poi sottolineare come la fatalità possa colpire anche quando si prendono tutte le precauzioni possibili. “Qui fuori corrono tutti come dei pazzi e poi succedono le tragedie”, ha concluso amaramente, affidando ai social uno sfogo che è anche un monito per chi si mette al volante: frazioni di secondo che, per una fretta ingiustificata, possono cambiare per sempre la vita di una famiglia.