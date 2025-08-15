spettacolo
Paolo Ruffini fa ritardo, l’aereo Ryanair lo aspetta prima di partire: le scuse dell’attore ai passeggeri

Un aereo Ryanair è partito con qualche minuto di ritardo a causa del ritardo al gate di imbarco dell’attore Paolo Ruffini che si è scusato con i passeggeri. Sui social messaggi di solidarietà: “Può capitare a tutti”. Ecco cosa prevede Ryanair per il ritardo.
Un aereo Ryanair ha fatto ritardo per aspettare Paolo Ruffini che ha ritardato qualche minuto. Un piccolo inconveniente per i passeggeri che erano su un volo Ryanair qualche giorno fa, quando hanno dovuto attendere in pista la partenza del proprio aereo: a farli ritardare un po' è stato Paolo Ruffini, il noto attore e presentatore che si è scusato con tutti per l'inconveniente. Il video è stato postato su TikTok con la didascalia: "Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini", un mood molto simpatico, così come i commenti. Nel video si vede l'attore che, in piedi nelle prime file, guarda i passeggeri, con aria costernata, chiedendo scusa per quel ritardo.

I commenti su TikTok del ritardo di Ruffini

Nel video si sentono diversi passeggeri molto sereni rispetto all'inconveniente, al punto che Ruffini li guarda e li ringrazia con un inchino. Insomma, capita che si possa fare tardi e lo sottolineano anche diversi utenti nei commenti, giustificando quello che è capitato all'attore e anzi raccontando anche alcuni aneddoti. E a chi prova a spiegare che gli aerei non aspettano alcuni commentatori negano: "È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa", mentre un altro scrive: "Paolo sia uno di noi uno dei pochi che è rimasto umile e che fa tanto in prima persona per chi è meno fortunato e poi viaggia col popolo mica in business".

Cosa prevede Ryanair in caso di ritardo dei passeggeri

Ma cosa succede se una persona ha effettuato il check-in ma non riesce ad arrivare in tempo al gate di imbarco? La risposta la dà la stessa Ryanair che sul punto è abbastanza chiara: "Se sei in ritardo al gate di imbarco o arrivi dopo la chiusura dell’imbarco, non potrai salire a bordo dell’aeromobile". Eppure è noto che capita che l'aereo aspetti qualche minuto una peresona arrivata in ritardo, casomai recuperando in volo quel ritardo. Sul sito della compagnia si consiglia  di arrivare "al banco check-in o accettazione bagagli almeno 2 ore prima del volo" mentre bisogna presentarsi "al gate di imbarco almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza del volo".

