Paolo Ruffini fa ritardo, l’aereo Ryanair lo aspetta prima di partire: le scuse dell’attore ai passeggeri

Paolo Ruffini si scusa coi passeggeri dell’aereo Ryanair

Un aereo Ryanair ha fatto ritardo per aspettare Paolo Ruffini che ha ritardato qualche minuto. Un piccolo inconveniente per i passeggeri che erano su un volo Ryanair qualche giorno fa, quando hanno dovuto attendere in pista la partenza del proprio aereo: a farli ritardare un po' è stato Paolo Ruffini, il noto attore e presentatore che si è scusato con tutti per l'inconveniente. Il video è stato postato su TikTok con la didascalia: "Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini", un mood molto simpatico, così come i commenti. Nel video si vede l'attore che, in piedi nelle prime file, guarda i passeggeri, con aria costernata, chiedendo scusa per quel ritardo.

I commenti su TikTok del ritardo di Ruffini

Nel video si sentono diversi passeggeri molto sereni rispetto all'inconveniente, al punto che Ruffini li guarda e li ringrazia con un inchino. Insomma, capita che si possa fare tardi e lo sottolineano anche diversi utenti nei commenti, giustificando quello che è capitato all'attore e anzi raccontando anche alcuni aneddoti. E a chi prova a spiegare che gli aerei non aspettano alcuni commentatori negano: "È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa", mentre un altro scrive: "Paolo sia uno di noi uno dei pochi che è rimasto umile e che fa tanto in prima persona per chi è meno fortunato e poi viaggia col popolo mica in business".

Cosa prevede Ryanair in caso di ritardo dei passeggeri

Ma cosa succede se una persona ha effettuato il check-in ma non riesce ad arrivare in tempo al gate di imbarco? La risposta la dà la stessa Ryanair che sul punto è abbastanza chiara: "Se sei in ritardo al gate di imbarco o arrivi dopo la chiusura dell’imbarco, non potrai salire a bordo dell’aeromobile". Eppure è noto che capita che l'aereo aspetti qualche minuto una peresona arrivata in ritardo, casomai recuperando in volo quel ritardo. Sul sito della compagnia si consiglia di arrivare "al banco check-in o accettazione bagagli almeno 2 ore prima del volo" mentre bisogna presentarsi "al gate di imbarco almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza del volo".