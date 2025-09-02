Daniela Ferolla bloccata in treno per un incendio sulla linea: “Non si respira, a bordo anche bambini e disabili”

La conduttrice di Unomattina ed ex Miss Italia 2001 denuncia sui social quanto è accaduto a lei e i passeggeri del treno Frecciarossa su cui era in viaggio: “Indecente, non c’erano finestrini che si potessero aprire”.

Daniela Ferolla, conduttrice di Unomattina ed ex Miss Italia 2001, denuncia sui social quanto è accaduto a lei e i passeggeri del treno Frecciarossa su cui era in viaggio da Reggio Calabria a Torino. Il mezzo di trasporto è stato bloccato per ore a causa di un guasto sulla linea, che alla fine si è rivelato essere un incendio: "Indecente, non c'erano finestrini che si potessero aprire. Situazione drammatica".

La denuncia di Daniela Ferolla

Un pomeriggio a dir poco spiacevole quello di ieri, lunedì 1 settembre, per Daniela Ferolla e gli altri passeggeri con cui condivideva il viaggio in treno, su un Frecciarossa, diretto da Reggio Calabria a Torino. Il mezzo di trasporto è rimasto bloccato per ore a causa di un incendio sulla linea, costringendo lei e gli altri a restare intrappolati per ore senza aria condizionata. Complici le alte temperature esterne, la situazione si è fatta complessa, soprattutto per gli anziani, i bambini e i disabili presenti.

"Intrappolati con i finestrini chiusi, situazione indecente"

Attraverso delle stories postate sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha descritto quanto stava accadendo: "Siamo da 4 ore bloccati sul Frecciarossa da Reggio Calabria a Torino per un guasto tecnico alla linea nei pressi di Sarno. A bordo bambini, anziani e disabili. Non c'è aria condizionata e non si respira", ha esordito. Per poi continuare: "Non ci sono finestrini che si possono aprire, solo qualche porta aperta. Tutto questo è indecente. Siamo veramente sudati marci e non respiriamo più. Tecnologia del cavolo". Per ben tre ore, il personale avrebbe cercato di tranquillizzarli informandoli che da lì a breve sarebbe arrivato un altro treno per fare il trasbordo, "poi ci hanno detto che venivamo trainati ma la cosa assurda è che sono passate quasi 5 ore e siamo ancora intrappolati qua".