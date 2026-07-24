Paolo Belli, annullato il concerto di Merano: il Summer Tour verso la cancellazione definitiva

Annullato il concerto del 6 agosto a Merano: lo confermano a Fanpage.it gli organizzatori. Dopo la sparizione del calendario da Instagram, il Summer Tour di Paolo Belli va verso la cancellazione definitiva.

Il tour di Paolo Belli si svuota un pezzo alla volta in attesa di notizie ufficiali. Il concerto che avrebbe dovuto tenere a Merano giovedì 6 agosto non si farà. A dirlo a Fanpage.it sono gli organizzatori altoatesini, che parlano di un annullamento deciso "per motivi dell'artista".

È il primo appuntamento del Summer Tour 2026 che risulta cancellato in modo esplicito e non soltanto ipotizzato, dopo la sparizione dal profilo Instagram del cantante della locandina con l'intero calendario estivo.

Il dato pesa più della singola serata. Merano non era la tappa immediatamente successiva all'incidente del 13 luglio: prima veniva Rende, in provincia di Cosenza, poi Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno, in programma il 29 luglio come apertura della Sagra degli Spinosini. Se salta anche una data collocata a metà agosto, a quasi un mese dai fatti, la lettura di un semplice slittamento tecnico regge poco. Sembra invece delinearsi una sospensione dell'intera attività dal vivo per l'estate.

Dopo Merano restano in calendario Gatteo il 10 agosto, Aglientu l'11, l'evento privato in Sardegna il 12, Cagliari il 16, Noci il 17, Terrasini il 23, poi Montebelluna il 3 settembre e la chiusura di Ribera il 13.

Fanpage.it ha contattato il tour manager di Paolo Belli per capire quale sia il destino di questi appuntamenti: al momento non è arrivata risposta. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dall'entourage, e la formula usata dagli organizzatori meranesi resta l'unica indicazione disponibile sulle ragioni.

La scelta di non comunicare è coerente con la strategia adottata dal cantante da dieci giorni a questa parte. Belli non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo l'incidente in cui ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni, travolto lungo via Picenardi a Cognento mentre il conduttore stava pedalando durante un allenamento.