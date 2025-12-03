Paola Marella e le foto trovate sul pc dopo la morte, il figlio: “Aveva chiamato la cartella ‘Voglio vivere’ “

Il figlio di Paola Marella, Nicola, ha pubblicato su Instagram alcune foto trovare nel computer della madre dopo la sua morte, avvenuta nel settembre 2024 per un tumore al pancreas. Le immagini erano raccolte in una cartella dal titolo “Voglio vivere”: “Dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”.

A più di un anno dalla morte di Paola Marella, avvenuta nel settembre 2024, il marito Domenico Traversa e il figlio Nicola continuano a tenerne vivo il ricordo. In suo onore hanno creato una una fondazione che porta il suo nome e che sostiene la ricerca contro il cancro al pancreas, malattia che le era stata diagnosticata.

Nella giornata del 3 dicembre, il figlio di Paola Marella ha condiviso sui social alcuni scatti inediti con la madre, volto Real Time e architetto di successo, scomparsa all'età di 61 anni. Si tratta di foto ritrovate nel suo computer dopo la morte, raccolte in una cartella dal titolo "Voglio Vivere". "Paola aveva nominato così la cartella sul computer con tutte le foto di questi ultimi anni. Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo", ha spiegato Nicola, che gestisce insieme al padre il profilo social della madre. Nonostante la malattia, che ha affrontato fino alla fine con il sorriso, Marella non aveva intenzione di arrendersi: "Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere".