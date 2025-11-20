Pamela Prati vuole partecipare a Sanremo: “Ho mandato il mio brano a Carlo Conti, spero di essere scelta”

Il Festival di Sanremo, ormai, si avvicina e Carlo Conti dovrà comunicare i nomi dei Big che quest'anno prenderanno parte alla kermesse, tramite il consueto appuntamento con il Tg1. Tra i nomi che potrebbero spuntare, visto che risulta tra coloro che hanno mandato un brano al direttore artistico, c'è anche Pamela Prati.

Pamela Prati ha presentato un brano per Sanremo 2026

Lo ha dichiarato lei stessa durante la puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo, dove la showgirl che in passato ha già inciso delle canzoni, ha rivelato di aver inviato il suo brano a Carlo Conti:

Sì è vero che voglio partecipare al Festival di Sanremo come cantante, lo confermo qui. Non è una cosa detta giusto per dire, io canto da sempre. Ho anche presentato un pezzo, non posso dire il titolo, è segreto. Questo è un mio sogno nel cassetto. Carlo Conti ascolterà o ha già ascoltato il mio brano.

La showgirl, quindi, continua: "Se non sarà nella lista, sarò scartata". Dopo questa affermazione ha però ritenuto opportuno precisare la natura del termine "scartare", sottolineando che non ci sia alcun demerito: "Significa che potrei non essere presa, ma tanti artisti grandi e con una voce incredibile non sono stati accettati. Funziona così, uno si propone e poi spera che venga scelto".

Pamela Prati e l'appello ad Amadeus per Sanremo 2024

In realtà non è la prima volta che la showgirl tenta la strada per l'Ariston, ci aveva provato con l'ultima edizione di Amadeus, quella del 2024. Ospite del programma pomeridiano di Pierluigi Diaco, Bellamà, Pamela Prati aveva lanciato un vero e proprio appello ad Amadeus e si era anche prefigurata i possibili ruoli: "Ci andrei sia come co-conduttrice che come cantante. O come co-conduttrice che canta. Mi sono autocandidata e credo che ci starei benissimo". All'epoca avrebbe anche avuto dei brani da proporre al conduttore, al quale aveva rivolto anche un appello accorato, ironizzando sul fatto che conoscesse anche sua moglie, Giovanna Civitillo.