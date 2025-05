video suggerito

Ornella Vanoni: “La morte per me è vicina. Ho scelto di vivere sola, ma a volte mi manca una carezza” “La morte è vicina. Ho praticamente 91 anni, è facile pensarci”, ha raccontato Ornella Vanoni a Verissimo a proposito del tempo che passa. E sull’amore: “Vivo sola da tanti anni, ho deciso così. A volte però mi manca una carezza”. Presto riceverà una laurea honoris causa, anche se al sindaco di Milano Sala aveva chiesto un’aiuola. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Vivo da sola da tanti anni, ho deciso così". Ornella Vanoni, 91 anni il prossimo settembre, non ha paura del tempo che passa e di non avere al fianco un uomo con cui invecchiare. Anzi, questa è stata proprio una sua scelta dopo una delusione in amore che l'ha profondamente segnata. La cantante si è raccontata senza filtri nel salotto di Verissimo, nella puntata in onda il 24 maggio: dalla morte che, da suo punto di vista, "si avvicina" alla vita privata, passando per l'importante riconoscimento che presto l'Università Statale di Milano le conferirà.

Il rapporto con l'amore e il tempo che passa

Dopo diverse relazioni più o meno lunghe, in cui ha tradito o è stata tradita, Vanoni ha una sua idea sull'amore: "Non ho mai pensato al ‘finché morte non ci separi'. Vivevo le mie storie finché duravano. Ho tradito tanto, lasciavo che mi scoprissero, ma sono anche stata tradita". Da diversi anni, al suo fianco non c'è nessun uomo: "Vivo sola da tanti anni, ho deciso così. L'ultima storia è stata una delusione, mi sento colpevole di aver scelto una persona così sbagliata. A volte mi manca la condivisione e una carezza".

Anche sul tempo che passa ha una sua visione: "La morte è vicina, per me è facile pensarci. Ho praticamente 91 anni, non voglio morire troppo vecchia, ma voglio vivere finché dò alla vita qualcosa e la vita ha qualcosa da darmi. Il giorno in cui non sarà più così, non vorrò più vivere. Adesso sono felice".

A Ornella Vanoni una laurea honoris causa, poi la richiesta al sindaco di Milano

Il prossimo 11 giugno Ornella Vanoni riceverà dall'Università Statale di Milano una laurea honoris causa. "Sono felice e emozionatissima", ha spiegato la cantante a Silvia Toffanin. Poi ha aggiunto che, in realtà, aveva chiesto al sindaco Beppe Sala un altro tipo di riconoscimento: "Avevo chiesto una aiuola o comunque un teatro intitolato a me, magari gli Arcimboldi. Mi hanno detto che bisogna morire per averlo. Allora aspetterò, ma datemi un'aiuola". La cantante ha anche scherzato sulla sua età: "Sono andata a farmi fare il calco per l'apparecchio acustico, ma non l'ho mai messo. Dovrei usarlo, perché certe volte quando vado a teatro o c'è tanta gente mi sfuggono le parole, ma non ho voglia".