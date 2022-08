Ornella Muti contro Chiara Ferragni a Sanremo: “Una madre che cresce i figli a merendine e cola” Ornella Muti si è già detta in disaccordo con la scelta di Chiara Ferragni al prossimo Festival. Vegetariana e attivista in tema di sostenibilità ambientale, Muti accusa l’influencer di modelli di vita sbagliati e cita il fotomontaggio che girò sui social nel 2020: “Ha sbattuto il figlio sulla barrette della Kinder”.

A cura di Giulia Turco

Ornella Muti tuona contro Chiara Ferragni e il suo ruolo di madrina del prossimo Festival di Sanremo. L'attrice è stata tra le cinque donne che hanno calcato il palco dell'Ariston per l'edizione 2022, portando la bandiera delle tematiche green. Negli ultimi anni per la diva del cinema l'eco sostenibilità è una battaglia che porta avanti con fermezza e l'idea che Amadeus abbia scelto per il prossimo Sanremo l'imprenditrice digitale proprio non riesce a digerirla.

Perché Ornella Muti ha preso di mira Chiara Ferragni

Il motivo è che Ornella Muti è particolarmente ferrea sul tema dell'alimentazione sana e sostenibile e porta avanti una battaglia contro il cibo spazzatura. Per questo Chiara Ferragni incarnerebbe uno stereotipo sbagliato proponendo modelli di vita per nulla sani. Nell'intervista rilasciata a Il Mattino in occasione del Villamare Festival Film&Friend, Ornella Muti lascia intendere di non condividere affatto la scelta del direttore artistico: "Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato", ha fatto sapere.

"L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder", continua in tono sarcastico l'attrice alludendo ad un'alimentazione sbagliata che l'influencer sottoporrebbe ai propri figli. "Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport.”

Quando Chiara Ferragni propose Leone per lo spot della Kinder

Il riferimento di Ornella Muti allo spot delle barrette Kinder non è chiarito nell'intervista. Lo spot non è mai stato realizzato dal piccolo Leone, ma non è escluso che l'attrice possa fare riferimento ad un fotomontaggio che circolò sui social nel 2020 e che Chiara Ferragni ironicamente pubblicò chiedendo alla Ferrero di realizzare il suo sogno: rendere il piccolo Leone il testimonial della cioccolata più amata dai bambini. La stoccata di Muti dunque avrebbe un duplice obiettivo: l'alimentazione malsana proposta dall'influencer e la presunta "mercificazione" dell'immagine dei propri figli a scopi pubblicitari.