“Ops”, il commento di Tems che agli Oscar 2023 ha bloccato la visuale al pubblico con il suo abito La cantante nigeriana Tems nella notte degli Oscar 2023 ha indossato un abito piuttosto ingombrante che ha ridotto non poco la visuale a chi era seduto dietro di lei. Il commento della star: “Ops”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Temilade Openiyi, meglio conosciuta come Tems, non è passata inosservata durante la cerimonia degli Oscar che si è tenuta il 12 marzo 2023 a Los Angeles. La cantante nigeriana ha indossato un abito bianco realizzato da Lessja Verlingieri di Lever Couture: il total look comprendeva anche un grande copricapo d'effetto che ha bloccato però la visuale a chi sedeva dietro di lei. È diventata così protagonista di numerosi meme circolati sui social network. Su Twitter ha condiviso le foto di sé della serata, poi il commento che potrebbe fare riferimento alle critiche: "Ops". La star era candidata all'Oscar per il brano da lei scritto, Lift Me Up, interpretato da Rihanna per la colonna sonora di Wakanda Forever.

La reazione di Tems alle critiche sul vestito degli Oscar 2023

Sono numerose le immagini che circolano sui social network che mostrano una Tems sorridente e divertita mentre assiste alla premiazione degli Oscar 2023. Al contrario, non così divertiti coloro che erano seduti alle sue spalle: per colpa del grosso copricapo bianco indossato, i suoi vicini di sedia avevano la visuale limitata. Alle numerose critiche arrivate su Twitter e Instagram – "Hai bloccato il loro momento di gloria", "La prossima volta poco più alto", "Immaginate di aver aspettato tutta la vita per essere agli Oscar e di finire seduti dietro una nuvola", alcuni dei commenti – la cantante nigeriana ha replicato con un brevissimo commento che potrebbe riferirsi alla vicenda: "Oops".

L'abito haute couture della stilista ucraina

Quello di Tems oltre a essersi reso protagonista in platea, è stato uno degli abiti più chiacchierati sul red carpet degli Oscar. Con il look teatrale, la cantante e musicista nigeriana si è prestata a pose memorabili: l'abito è firmato dalla fashion designer ucraina Lessja Verlingieri, di Lever Couture, la stessa che ha vestito Lady Gaga per il video di Hold my Hand, altro brano candidato durante la serata.