Nuovi guai per Britney Spears: “È vicina a un criminale che ha assunto come assistente” Non c’è pace per Britney: fonti anonime rivelano che la popstar potrebbe aver instaurato un legame con uno dei suoi ex dipendenti, un uomo con un passato criminale.

Non c'è pace per Britney Spears. Se la saga del divorzio della cantante sta appassionando i media americani, ma ora emerge una nuova e inquietante sfaccettatura che interessa la cantante di "Toxic". Dopo le voci su tradimenti e presunti ricatti che circolano intorno alla popstar (già smentiti dal suo portavoce), è il sito Page Six a portare alla luce la notizia che la cantante avrebbe instaurato un legame con un uomo potenzialmente pericoloso. Secondo quanto riportato dal noto sito statunitense, gli amici più intimi di Britney Spears sembrano essere preoccupati per il legame che la cantante avrebbe instaurato con Paul Richard Soliz, un individuo che avrebbe un passato criminale.

Chi è Paul Richard Soliz

La fonte anonima rivela a Page Six che Paul è un uomo di 37 anni che sarebbe stato assunto da Britney circa un anno fa. Le mansioni? Quelle di semplice tuttofare: lavori domestici come pulire i bagni, raccogliere la spazzatura, tenere in ordine. La relazione tra i due sarebbe andata oltre, come rivela la fonte, preoccupatissima per il futuro di Britney Spears. Sembra che lei non sia a conoscenza della sua fedina penale. Secondo il sito Page Six, l'uomo è stato già condannato nel 2014 per disturbo della quiete pubblica. Inoltre, è stato accusato di pericolo per minori, anche se il procedimento è stato archiviato. Nel 2016 è stato condannato per guida senza patente, seguito l'anno successivo da una condanna simile per guida con patente sospesa. Nel dicembre 2022, è stato condannato per possesso di armi da fuoco.

"Potrebbe farle del male"

La paura della fonte interna a Page Six è che Paul Richard Soliz "potrebbe farle del male". Le preoccupazioni legate a questo rapporto con l'uomo che, al momento, è un ex dipendente preoccupano per i rischi ulteriori che potrebbero comportare in Britney Spears, già provata di suo. La scorsa settimana ha tenuto banco la notizia del suo "festeggiamento per il divorzio", passando la notte con cinque uomini in un albergo e pubblicando un resoconto sui social network. È una donna che è sempre più alla deriva.