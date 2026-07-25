Nina Moric cambia vita e punta sull’arte: i suoi quadri in galleria arrivano a costare oltre 16mila euro

Dopo gli anni nel mondo della moda e della televisione, Nina Moric ha intrapreso un percorso artistico. L’ex modella croata dipinge dal 2018 e oggi le sue opere sono presenti nel catalogo della Jose Art Gallery, dove sei dipinti risultano disponibili con prezzi fino a 16.535 euro.

Nina Moric ha scelto una strada lontana dai riflettori della televisione. Dopo gli anni trascorsi nel mondo della moda e dello spettacolo, l'ex modella croata oggi dedica il suo tempo alla pittura: le sue opere sono presenti nel catalogo della Jose Art Gallery e vengono proposte con quotazioni che superano i 16mila euro.

Il percorso artistico di Moric non è iniziato recentemente. Nella biografia pubblicata sul sito della galleria, l'artista racconta di essersi avvicinata alla pittura nel 2018, quando acquistò tele e colori iniziando un percorso che avrebbe poi trasformato l'arte nella sua principale forma di espressione (e guadagno). Da allora ha continuato a creare, sperimentando diverse tecniche e lavorando soprattutto su pannelli di legno.

Negli anni Moric ha sviluppato anche alcuni progetti tematici, tra cui una serie dedicata ai sette peccati capitali. Il ciclo, iniziato nel 2022, comprende opere ispirate a temi come orgoglio, rabbia, avidità, accidia, gola, lussuria e invidia. Il suo percorso comprende anche diverse esposizioni. Secondo quanto riportato dalla galleria che la espone, nel 2018 l'artista ha realizzato una mostra con circa trenta dipinti. Due delle sue opere sono state poi inserite nel volume I Mille di Sgarbi, pubblicazione dedicata agli artisti selezionati dal critico d'arte Vittorio Sgarbi. Nel febbraio 2023 ha inoltre presentato la serie 7 Deadly Sins alla Gallery Mazzoleni.

Fanpage.it ha verificato il catalogo online della Jose Art Gallery: attualmente risultano sei opere di Nina Moric disponibili per l'acquisto. Tra queste c'è Sussurro delle falene, il dipinto con la quotazione più alta, pari a 16.535 euro, mentre Orgoglio ferito, un'opera di 60 x 120 centimetri, anche questa realizzata su un pannello di legno rettangolare, è quello dal prezzo più contenuto, proposto a 3.557 euro.

La pagina che la Josè Art Gallery dedica al quadro Sussurro delle falene, il più costoso tra quelli esposti da Nina Moric

Il dato interessante non riguarda soltanto il valore economico delle opere, ma il fatto che la pittura sia passata da dimensione privata a progetto professionale. La presenza dei suoi lavori in un catalogo di galleria e la vendita delle opere mostrano infatti un percorso che negli ultimi anni ha trovato spazio anche nel mercato dell'arte. La notizia della sua nuova attività artistica è stata rilanciata anche da Alberto Dandolo su Dagospia, ma il percorso nella pittura, come raccontato dalla stessa Moric attraverso la galleria, è iniziato diversi anni fa.