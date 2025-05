video suggerito

Nicolas Maupas: “Alle medie facevo fatica a integrarmi. Oggi mi godo le relazioni mantenendole private” Nicolas Maupas racconta la sua adolescenza segnata da episodi di bullismo. Ricordando la sua prima esperienza sessuale ha rivelato che “fu una liberazione”. Oggi non parla delle sue relazioni sentimentali: “Le tengo private per godermele”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il famoso attore Nicolas Maupas ha raccontato in un'intervista la sua adolescenza segnata da episodi di bullismo. Alle medie fu preso di mira da un gruppetto di compagni di scuola e al liceo trovò pace formando il suo gruppo di amici. Di amore non ne parla, ha sempre mantenuto private le sue relazioni: "Mi godo le mie relazioni tenendole private".

Le parole di Nicolas Maupas

"Alle medie ho fatto fatica e integrarmi è stato complicato. C’era un gruppetto a cui non ero simpatico, mi prendevano in giro e tiravano schiaffi, io reagivo e la situazione peggiorava". Con queste parole, rilasciate al Corriere, Nicolas Maupas ha ricordato la sua adolescenza, segnata da momenti di alti e bassi. Al liceo le cose sono migliorate: "Ho trovato il mio gruppo di amici ed è diventato tutto più facile" ha dichiarato. Tornando indietro a quei tempi, ha continuato:

Negli anni dell’adolescenza il corpo cambia e non ci si riconosce più, io poi in quel periodo sono stato costretto ad abbandonare il nuoto per un problema alla schiena e sono ingrassato. A 16-17 anni, quando ho cominciato a pensare a cosa fare dopo le superiori, ho sofferto anche di crisi di panico. Ma nel complesso gli anni delle superiori me li sono vissuti abbastanza bene.

Protagonista de "L’amore, in teoria", l'attore ha raccontato la sua prima esperienza sessuale. "L’età precisa non la ricordo, sempre intorno ai 16-17 anni. Diciamo che ho vissuto un’esperienza molto simile a quella di Leone nel film, solo con qualche anno di anticipo. C’è stato un periodo in cui vedevo quel momento che si avvicinava e ci pensavo di continuo. Gli amici che avevano già fatto sesso li sentivo un po’ distanti, perché avevano affrontato quel passaggio. Farlo è stata una grande liberazione", le parole.

Sull'amore: "Mi godo le mie relazioni tenendole private"

Nicolas Maupas non ha mai parlato della sua vita privata. Nonostante fossero circolate numerose indiscrezioni sul suo presunto fidanzamento con Valentina Romani, ha sempre preferito il silenzio. "Di queste cose non parlo mai, perché significherebbe decidere anche per qualcun altro. Sui social non metto nemmeno le foto degli amici: io ho deciso di fare l’attore e di espormi al pubblico, loro no. Tenere private le mie relazioni è il modo che ho trovato per godermele", ha commentato al Corriere.