Niccolò Califano di MasterChef: “La mia fidanzata prigioniera in Iran. Non ci permettono di amarci”

NIccolò Califano ha affidato un accorato video-messaggio al suo profilo Instagram per raccontare una situazione personale molto difficile: la sua fidanzata, iraniana, si trova in Iran e la sua richiesta di visto per venire in Italia è stata rifiutata per la seconda volta.

"Sono arrabbiato con il Governo. La mia ragazza vive in Iran e doveva venire in Italia per un po’ di giorni, ma le hanno rifiutato il visto". Inizia così il video di Niccolò Califano, noto per aver partecipato a Masterchef negli anni scorsi, pubblicato sul suo profilo Instagram per raccontare una situazione personale molto difficile: la sua fidanzata, iraniana, si trova in Iran e la sua richiesta di visto per venire in Italia è stata rifiutata per la seconda volta.

Il video di denuncia di Niccolò Califano

Califano racconta che la ragazza sarebbe dovuta arrivare martedì in Italia "solo per qualche giorno", per stare insieme prima che lei tornasse in Iran. Califano sottolinea che la giovane donna ha provato più volte a lasciare l’Iran, anche con il suo aiuto: "Ci siamo visti in Turchia due volte e ogni volta che lei doveva tornare in Iran piangeva perché non voleva rientrare".

L’ufficiale dell’ambasciata italiana a Teheran avrebbe comunicato che la domanda di visto era perfetta, tutti i documenti a posto, eppure è stata respinta con una motivazione secca: "Va tutto benissimo, ma sei iraniana". Inoltre, sarebbe stata suggerita come condizione che la ragazza si sposasse per poter ottenere il visto. "Ma io ti sposo pure – dice Califano – almeno ti sposo perché così puoi essere libera. Non perché ti voglia sposare. Ma almeno fateci ritrovare con questa persona".

"Sono arrabbiato con il governo italiano"

Per Califano la vicenda è diventata anche un problema di fiducia nel governo italiano: "Sono arrabbiato con il Governo, con l’Italia. Non mi permettono di amare una persona, di provarci", dice in lacrime, aggiungendo che la ragazza, da parte sua, è disperata e si sente in colpa di essere iraniana: "Non mi permettono di amare una persona, non mi permettono di provarci".