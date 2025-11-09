spettacolo
video suggerito
video suggerito

Niccolò Califano di MasterChef: “La mia fidanzata prigioniera in Iran. Non ci permettono di amarci”

NIccolò Califano ha affidato un accorato video-messaggio al suo profilo Instagram per raccontare una situazione personale molto difficile: la sua fidanzata, iraniana, si trova in Iran e la sua richiesta di visto per venire in Italia è stata rifiutata per la seconda volta.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Andrea Parrella
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Sono arrabbiato con il Governo. La mia ragazza vive in Iran e doveva venire in Italia per un po’ di giorni, ma le hanno rifiutato il visto". Inizia così il video di Niccolò Califano, noto per aver partecipato a Masterchef negli anni scorsi, pubblicato sul suo profilo Instagram per raccontare una situazione personale molto difficile: la sua fidanzata, iraniana, si trova in Iran e la sua richiesta di visto per venire in Italia è stata rifiutata per la seconda volta.

Il video di denuncia di Niccolò Califano

Califano racconta che la ragazza sarebbe dovuta arrivare martedì in Italia "solo per qualche giorno", per stare insieme prima che lei tornasse in Iran. Califano sottolinea che la giovane donna ha provato più volte a lasciare l’Iran, anche con il suo aiuto: "Ci siamo visti in Turchia due volte e ogni volta che lei doveva tornare in Iran piangeva perché non voleva rientrare".

L’ufficiale dell’ambasciata italiana a Teheran avrebbe comunicato che la domanda di visto era perfetta, tutti i documenti a posto, eppure è stata respinta con una motivazione secca: "Va tutto benissimo, ma sei iraniana". Inoltre, sarebbe stata suggerita come condizione che la ragazza si sposasse per poter ottenere il visto. "Ma io ti sposo pure – dice Califano – almeno ti sposo perché così puoi essere libera. Non perché ti voglia sposare. Ma almeno fateci ritrovare con questa persona".

Leggi anche
Georgian Cimpeanu parla della rottura con Elisabetta Canalis, la risposta infastidita sui social: "Che noiosi"

"Sono arrabbiato con il governo italiano"

Per Califano la vicenda è diventata anche un problema di fiducia nel governo italiano: "Sono arrabbiato con il Governo, con l’Italia. Non mi permettono di amare una persona, di provarci", dice in lacrime, aggiungendo che la ragazza, da parte sua, è disperata e si sente in colpa di essere iraniana: "Non mi permettono di amare una persona, non mi permettono di provarci".

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
“Questa sarà per sempre la tua casa”, Maria De Filippi e la squadra di Amici omaggiano Vessicchio a inizio puntata
I funerali lunedì a Roma in forma privata: la famiglia chiede massimo riserbo
Amadeus e Fiorello: "Ciao Maestro"
Cos'è la polmonite interstiziale che lo ha portato alla morte
L'amore con la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia l'ha reso nonno e bisnonno
Enrico Melozzi: "La sua morte mi addolora. Io suo erede? L'unica eredità è difendere la musica"
Addio a Peppe Vessicchio, il maestro che ha dato valore al "dirige l'orchestra" di Sanremo Eleonora D'Amore
Manifesti funebri a Napoli vicino al Conservatorio dove studiò: "Era un grande tifoso azzurro"
L'omaggio di Tu sì que vales e Ballando con le stelle: "Ti vogliamo bene"
Fabio Fazio sconvolto: "Doveva venire ospite da me, ha rimandato per una brutta tosse"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views