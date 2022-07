“Nessuna trattativa”, smentite le voci sul passaggio di Francesco Giorgino al Tg5 Dopo le voci su un possibile e clamoroso passaggio di Giorgino al Tg5, inizialmente smentite da Fanpage.it, arriva la conferma che non c’è nessuna trattativa in corso per il cambio di casacca del giornalista.

A cura di Andrea Parrella

Francesco Giorgino non passerà al Tg5. A poche ore dalla pubblicazione di un articolo comparso su Libero in cui si ipotizzava il clamoroso cambio di casacca dell'ormai ex giornalista del Tg1, da fonti interne a Mediaset arriva la conferma di quanto Fanpage.it aveva anticipato qui, descrivendo come improbabile l'operazione, sia in virtù dell'inconsistenza della voce stessa, che delle circostanze attuali e gli accordi tra il giornalista e la Rai.

"Nessuna trattativa in corso", è la smentita categorica che spegne ogni ipotesi su un eventuale interessamento della testata giornalistica principale di Mediaset per quello che è statao l'anchorman di riferimento del Tg1 delle 20 fino ad alcune settimane fa e che da qualche giorno è ufficialmente fuori dalla redazione giornalistica dove ha lavorato per oltre 30 anni.

L'addio di Giorgino al Tg1

Francesco Giorgino ha infatti lasciato il Tg1, come un comunicato del Cdr aveva annunciato giorni fa spiegando che l'ormai ex vicedirettore della testa avrebbe abbandonato in vista della carica di Direttore editoriale per l'offerta informativa. Un nuovo ruolo che lo proietta fuori dalla redazione giornalistica, ma che corrisponde in ogni caso ad un avanzamento, se si considera proprio la nuova carica.

Leggi anche Francesco Giorgino fuori dal Tg1 dopo 30 anni, un mese fa gli era stata tolta la conduzione

Le voci di un passaggio di Giorgino a Mediaset

Giorgino aveva condotto l'ultima edizione del Tg1 delle 20 a metà giugno, salutando con un arrivederci il suo pubblico mentre circolavano le voci di un cambio di volti di riferimento proprio per l'edizione delle 20, puntualmente avvenuto. Quindi su di lui, nelle scorse ore, hanno iniziato a circolare le voci di un passaggio al Tg5 come era accaduto solo a pochi altri colleghi, tra cui l'attuale direttore della testata, Clemente Mimun, il fondatore Enrico Mentana e Lamberto Sposini.