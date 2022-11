Natalia Estrada: “Con Drew Mischianti dal 2006, basta tv perché non voglio trasferirmi in città” Natalia Estrada ha confessato di avere detto no ad Amadeus che l’avrebbe voluta a Sanremo. La sua vita, ribadisce a Chi, non prevede un ritorno sul piccolo schermo: “Potrei condurre anche adesso ma non potrei mai tornare a vivere in città”.

A cura di Stefania Rocco

Natalia Estrada è stata protagonista di un servizio fotografico pubblicato sul settimanale Chi. Accanto a lei, dal 2006 ormai, c’è Andrea “Drew” Mischianti, il compagno con il quale ha messo su il ranch in Piemonte che è diventato il centro della vita dell’ex icona del piccolo schermo. Natalia, ormai è noto, ha rifiutato l’invito di Amadeus che l’avrebbe voluta a Sanremo. Pur ringraziando l’amico per l’invito, ha declinato l’offerta. Non per paura, specifica. Solo per rispettare la scelta fatta tanti anni fa che l’ha indotta a cambiare la sua storia.

Perché Natalia Estrada ha lasciato la tv

Ma perché Natalia Estrada ha lasciato la tv? “È stato un percorso”, spiega Natalia nell’intervista pubblicata sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, “Stavo facendo La sai l’ultima? e andai a trovare un amico in campagna che aveva un maneggio. Ho iniziato a prendere lezioni con mia figlia Natalia, abbiamo imparato insieme. E poi abbiamo conosciuto la parte più bella, che è stato capire come un animale che ti sembra grosso e indistruttibile abbia un’anima così fragile. A volte vengono trattati in modo rude, ma sentono persino una mosca che si appoggia su di loro e così è la loro anima. In tv è la stessa cosa: impieghi anni a costruire una carriera, ma poi ti senti fragile e hai paura di perdere tutto. Mi sono trovata in cima a una collina e avevo di fronte due strade. Il cavallo mi ha dato un’altra dimensione. E io, che venivo dalla danza e amavo la disciplina, ho scelto lui”. Quello di Natalia è un rifiuto, pare, definitivo. Nemmeno Amadeus, con un palco prestigioso come quello offerto dal Festival di Sanremo, è riuscito a convincerla a cambiare idea:

Mi piacerebbe l’idea ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme e Giovanna, la moglie di Amadeus, ha fatto parte del mio corpo di ballo a Teatro tra le donne. Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter dare quello che mi piace. Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo.

L’amore con Drew Mischianti dal 2006

A tenerla ancorata alla sua nuova realtà, oltre all’amore per i cavalli, c’è quello per il compagno Drew Mischianti, al quale è legata dal 2006. “Che cosa mi ha conquistata di lui? Probabilmente la sua anima selvaggia perché è sempre stato legato ai cavalli, quella purezza che ho trovato nei cavalli, l’ho trovata in lui. Ha qualità primitive e semplici. Non ha filtri nel bene e nel male, è molto chiaro, per lui è bianco o nero”, risponde Estrada quando le chiedono di raccontare l’inizio della loro relazione. Una relazione che ha come cornice il ranch nel quale vivono felici da anni, il luogo che Natalia non intende lasciare: