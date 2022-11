Natalia Estrada ha detto no a Sanremo 2023: “Amadeus mi aveva proposto di arrivare a cavallo” Amadeus avrebbe voluto accanto a sé Natalia Estrada per Sanremo 20213 ma la conduttrice rivela di avere rifiutato l’offerta: “Mi aveva perfino proposto di entrare all’Ariston a cavallo”.

Natalia Estrada ha rifiutato la proposta di Amadeus che l’avrebbe voluta accanto a sé per Sanremo 2023. Lo rivela la conduttrice al settimanale Chi. Il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival avrebbe provato a realizzare il colpaccio, riportando in tv la collega spagnola a distanza di anni dalla sua decisione di abbandonare le scene. Ma Natalia è stata irremovibile: nella sua nuova vita non ci sarebbe spazio per la televisione, nemmeno a certi livelli.

Perché Natalia Estrada ha rifiutato Sanremo

“Mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo”, è quanto dichiarato da Natalia Estrada al settimanale Chi. Una proposta che l’ha lusingata evidentemente, e alla quale le dispiace opporre un rifiuto ma, come lei stessa ha chiarito, partecipare a Sanremo avrebbe innescato un circolo mediatico che appartiene alla vita precedente della conduttrice.

La nuova vita di Natalia Estrada

Nella nuova vita di Natalia Estrada non c’è spazio per la televisione. Icona del piccolo schermo degli anni ’90, la conduttrice se ne è allontanata per seguire un’altra grande passione della sua vita, quella per i cavalli. Da anni, insieme al compagno Drew Mischianti, gestisce un ranch in Piemonte. Una dimensione completamente diversa rispetto a quella degli esordi ma che Estrada, evidentemente, preferisce ai lustrini della vita offerta dallo star system. Questi i motivi che l’hanno spinta a rifiutare la proposta di Amadeus. Qualche mese fa, aveva raccontato che avrebbe accettato di tornare in tv solo per un programma dedicato ai cavalli. Diverse altre le proposte rifiutate, alcune anche particolarmente interessanti sotto il profilo economico.