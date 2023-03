Morto il modello Jeff Thomas a 35 anni, da accertare l’ipotesi suicidio Il modello 35enne Jeff Thomas è stato trovato a Miami senza vita, lo scorso mercoledì. La polizia sta indagando sulle cause della morte, sebbene si ipotizza possa essere un suicidio.

A cura di Ilaria Costabile

Il modello americano Jeff Thomas è morto all'età di 35 anni. Stando a quanto riportato da TMZ, potrebbe trattarsi di un suicidio, ma sono ancora in corso le indagini della polizia di Miami, chiamata poco dopo la sua morte che, probabilmente, è avvenuta a seguito di un gesto estremo.

La polizia indaga sulle cause della morte

La testata americana riporta le poche notizie in merito alla morte del giovane modello, avvenuta mercoledì scorso, quando è stato trovato il corpo senza vita del giovane in un complesso di appartamenti di Miami, dopo che alla polizia era giunta una telefonata nella quale si specificava che un uomo si era tolto la vita. Stando alle fonti vicino a TMZ, l'autopsia pare sia già stata fatta, ma non si possono accertare con ufficialità le cause del decesso che sembrerebbero indirizzare ad un suicidio.

Al momento non ci sono ulteriori notizie circa la sua morte, che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il giorno della sua scomparsa, infatti, avrebbe anche pubblicato un post su Instagram, nel quale si mostrava in costume immerso in una piscina, scrivendo "Un tuffo freddo al giorno toglie il medico di torno". Nulla, quindi, che avrebbe potuto far presagire un gesto così estremo.

Jeff Thomas, foto da Instagram

I commenti all'ultimo post

Lavorava da tempo come modello per l'agenzia inglese AMCK, attraverso la quale aveva preso parte a campagne pubblicitarie per case di moda importanti, sebbene pare fosse specializzato nel settore dell'intimo. Su Instagram ha superato i 120mila follower e alcuni, tra fan e amici, alla notizia della sua scomparsa hanno commentato l'ultimo post dicendosi increduli per l'accaduto e accompagnando il suo ricordo con messaggi di estremo dispiacere. Ad esempio, il modello e influencer Kris Haigh scrive: